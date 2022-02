El escritor Juan Eslava Galán habla de las imperfecciones de la democracia en Tomares

El escritor Juan Eslava Galán, que puso el broche a la 10ª edición del Foro España a Debate Ciudad de Tomares, destacó durante su conferencia La democracia imperfecta, cuáles son los principales males de la democracia española: el sistema de voto, el Estado de las Autonomías y las listas cerradas.

Eslava Galán, que es uno de los autores españoles más prolíficos y con mayor prestigio tanto en el campo de la novela como del ensayo, fue presentado por el periodista Jesús Vigorra, quien lo ha calificado como "un gran observador, excelente conversador y un excelente contador de la reciente historia de España, desde la Guerra Civil hasta nuestros días, que la cuenta como nadie".

Eslava Galán, que es uno de los autores españoles más prolíficos y con mayor prestigio tanto en el campo de la novela como del ensayo, fue desgranando los problemas que arrastra nuestra democracia: "Nuestra Democracia es imperfecta primero porque tenemos un sistema electoral que es una variante de la Ley D´Hondt, que hace que los votos sean muy disparejos y no valgan igual, ya que para evitar que haya muchos partidos pequeños que no se pongan de acuerdo entre sí, hace que el partido más votado tenga grandes ventajas. Dejó además un cabo suelto, pues también favorece desmedidamente a los partidos minoritarios con electorado muy concentrado como es en el caso del País Vasco y de Cataluña. Fue un tremendo fallo y lo sigue siendo, pues esta es la ruina de España. Estos partidos minotarios tienen una representación desproporcionada y encima son separatistas, cuya aspiración es destruir el Estado".

En este sentido, añadió que "como tanto los socialistas como los demócratas de derecha lo que aspiran es a gobernar, pues si les hacen falta votos, echan mano de estos partidos y empiezan a hacerle concesiones y a darles ventajas que constituyen un agravio comparativo con respecto al resto de los españoles".

El segundo error que arrastra nuestra democracia, según Eslava Galán, fue "hacer el Estado de las Autonomías. Antes nos lo vendían como algo muy positivo, pero ahora ya sabemos que fue una calamidad. Ya lo dijo el propio Torcuato Fernández Miranda: 'La fórmula autonómica es una gravísima irresponsabilidad, pues hará despertar y acelerar el riesgo separatista' o Tarradellas: 'el sistema autonómico se ha desmadrado, 17 parlamentos, 17 autonomías no pueden funcionar muy bien'. Además, el sistema fiscal de cada una de las autonomías, hace también que no todos los españoles seamos iguales, ya que unos reciben del Estado más que otros".

El tercer error de nuestra democracia que señaló Eslava Galán son las listas cerradas. "Tú votas pero no sabes a donde va a ir a parar tu voto, quién finalmente te va a representar".

También añadió un cuarto error: la supuesta manipulación del poder judicial por parte de los políticos, que hace que la democracia sea muy defectuosa, pues los tres poderes que sustentan una democracia: "el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, como ya dijo Montesquieu, deben ser independientes".

Eslava Galán finalizó su intervención preguntando "¿Cómo se puede arreglar esto? No dejemos que nos tomen el pelo, que haya políticos que nos digan una cosa por la mañana, otra cosa por la tarde y otra completamente distinta al día siguiente. No es de fiar un político que diga: 'yo con los vascos nunca voy a pactar', y al siguiente día los representantes de los terroristas están en el gobierno. Por ello, tenemos que informarnos, ocuparnos de la política, y sin embargo no nos ocupamos, la dejamos en manos de los políticos. De vez en cuando hay que practicar el voto de castigo, y enseñar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que el porvenir de ellos se está cociendo ahora mismo en las Cortes".