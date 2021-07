Jugar al golf aumenta la esperanza de vida en unos cuantos años, se estima que en unos cinco. Esto es debido a que la actividad física es fundamental para la salud, y en el caso concreto del golf además de ser beneficioso por hacer ejercicio es bueno porque tiene aportes psicosociales ya que se adapta a todo tipo de edades y sexos y contribuye a tener una buena salud física y psicológica. Según ha podido comprobar el hotel Meliá Villaitana que ofrece dos campos de golf, la práctica de este deporte se ha disparado en tiempos de pandemia, ha aumentado un 15% la venta de productos de golf y se han hecho más de 300 licencias nuevas en España en este año.

Es un deporte que se practica al aire libre, por lo que es de riesgo mínimo ante el Covid, ya que se puede practicar de manera individual o en grupo, pero en cualquier caso siempre se puede mantener distancia. Por esto mismo, este año es una de las principales estrategias turísticas de muchos destinos, ya que el 25% de los practicantes regulares de golf realizan unas vacaciones al año en algún lugar dónde puedan practicar este deporte y además el gasto medio de estos viajeros duplica el gasto de un turista convencional. En años normales en los que no había pandemia, España recibía más de 1,2 millones de turistas extranjeros que querían practicar este deporte, el 98% de ellos son europeos. Pero, ¿por qué está de moda este deporte? ¿Realmente es tan bueno para la salud?, la respuesta es sí, hay que tener en cuenta que al hacer 18 hoyos uno anda unos 8 kilómetros casi sin darse cuenta y ejercita todo el cuerpo y esto conlleva una serie de beneficios para la salud. Meliá Villaitana enumera cuáles son los beneficios más importantes:

El golf es uno de los mejores deportes para adelgazar ya que es un deporte que no conlleva un sobreesfuerzo excesivo, a veces otro tipo de deportes en los que hay un mayor esfuerzo hace que uno queme muchas calorías, pero luego el cuerpo necesita volver a reponerlas y se come en exceso. Esto no pasa con el golf, ya que es un deporte más tranquilo en el que se van quemando calorías poco a poco. A la larga es mucho más beneficioso para la salud ya que no conlleva ningún esfuerzo y es apto para todas las edades. Si uno juega 18 hoyos se calcula que se pueden quemar 1.200 calorías. Al practicar golf se fortalecen los músculos y los huesos, ya que además de andar varios kilómetros fortaleciendo las piernas, al hacer movimientos como el swing se fortalecen los músculos de la espalda, brazos, abdomen...etc. Antes de jugar es bueno calentar, como en otros deportes, ya que al hacer un swing mueves las manos, muñecas, brazos, hombros, espalda, cintura, abdomen y piernas, es decir, todo el cuerpo, así que para no lesionarse hay que hacer algún calentamiento, además es fundamental saber tener una buena postura para no hacerse daño. La postura correcta es manteniendo la espalda recta, las piernas ligeramente flexionadas, la cabeza elevada y la cadera hacia delante.

Hacer cualquier ejercicio es bueno para reducir el estrés ya que da sensación de bienestar. La actividad física segrega endorfinas que producen euforia y confianza en uno mismo, mejora el estado de ánimo, ayuda a relajarse y disminuye la ansiedad. En el caso del golf además de practicar ejercicio tiene un componente social que hace que uno se sienta bien más allá de lo físico ya que mientras se hace deporte uno puede estar charlando con amigos, disfrutando de la naturaleza, del sol, del aire y beneficiándose de todo lo bueno del deporte sin requerir mucho esfuerzo. Caminar durante media hora reduce la presión arterial y reduce en más de un 20% el poder sufrir un infarto. Cuando se juega al golf se camina durante horas sin darse uno ni cuenta ya que es uno de los deportes más entretenidos que hay, de hecho, es el deporte más practicado por personas mayores de 60 años.

Las personas sedentarias tienen un 30% más de probabilidades de morir, hacer ejercicio varias veces a la semana hace que la circulación mejore y sea beneficioso para todo. Los vasos sanguíneos pierden su elasticidad natural con el paso del tiempo y esto conlleva que el flujo de la sangre se vuelva más difícil. La actividad física ayuda a este problema ya que activa la circulación sanguínea, mejora el retorno venoso y potencia el bombeo de la sangre hacia las extremidades. Los mejores deportes para mejorar la circulación son los que son constantes y no requieren de un esfuerzo excesivo, sin lugar a duda el golf es uno de ellos. El 60% de los españoles tienen déficit de vitamina D, lo que provoca enfermedades como osteoporosis, debilidad muscular, artritis, enfermedades cardiacas, fracturas de cadera, diabetes, cáncer y muchas otras enfermedades. Se necesitan al menos 30 minutos de exposición solar dos veces a la semana para producir cantidad suficiente de vitamina D a partir de luz solar, así que jugar al golf es ideal para esto.