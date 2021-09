Lucvepa, la moda reivindicativa y andaluza de una emprendedora sevillana

Lucía Vélez, en su momento novel de las tabletas gráficas, publica en abril de 2020, en su perfil de Instagram, 'Corazón Andaluz' y, en ese momento, se produce un antes y un después en su futuro.

Los diseños de esta sevillana de 23 años son reivindicativos, originales y, sobre todo, muy andaluces, ejemplo de ello es la ilustración en honor a Lola Flores: "A lo mejor pido que en la caja me la metan... la bata de cola".

La creadora de la marca Lucvepa empleó su perfil de Instagram como su lienzo, y allí comenzó a volcar todas las creaciones que salían de su mente. "Cuando empecé a publicar soñaba con hacer láminas y camisetas, pero era eso: un sueño". Sin embargo, su anhelo fue cobrando forma cuando los usuarios de la red social comenzaron a preguntar por sus diseños y por la posibilidad de adquirirlos. "Conforme iba teniendo más pedidos, invertí en mi propia máquina de serigrafiar camisetas y fui ampliando el negocio", comenta Lucía Vélez, que a día de hoy tiene su propio taller en una de las habitaciones de su casa.

Sus diseños están basados tanto en su propia experiencia como en historias que la rodean, por ello, por la implicación sentimental que vuelca en ellos, cuando se le pregunta por sus ilustraciones favoritas no es capaz de decantarse por una. "Quizá, solo quizá, 'El tiempo to lo cura' y 'Me puse en tus zapatos', que habla de la empatía que se debe tener con una madre, puedan ser algunos de los dos diseños a los que tenga más cariño les tengo", reconoce.

Además, y aunque hace relativamente poco tiempo que emprendió esta aventura, ya ha hecho una colaboración con la empresa Gloria Vendimia, de Jerez de la Frontera. Diseñó para ellos una de las ilustraciones más incendiarias de su perfil con motivo del Día del Orgullo LGBTHQ+. Los beneficios obtenidos de estas ventas fueron, de forma íntegra, a la asociación JereLesGay, una entidad que lucha por los derechos de este colectivo.

Los productos que oferta Lucvepa van desde camisetas con estampados juveniles y muy innovadores hasta sudaderas, tazas, bolsas de tela, ilustraciones y mochilas con diseños a elegir. Toda una variedad de productos hecho con el esfuerzo y el talento de una joven que sueña con vivir de estas creaciones tan suyas.