Manuel Carrasco, entre los artistas del concierto 'Una noche de rock desesperada'

Manuel Carrasco volverá a actuar en Sevilla a final de febrero. Concretamente, lo hará en Fibes el día 27 de febrero con motivo del concierto Una noche de rock desesperada (Sinfonía del Rock Andaluz), un evento homenaje al rock andaluz, que reunirá, también el 28 de febrero (aunque Manuel Carrasco sólo actuará el 27), a los míticos Pepe Roca, del grupo Alameda, Medina Azahara, Guadalquivir y Manuel Imán con artistas actuales de la talla de Manuel Carrasco, Diana Navarro, Arcángel, Argentina, David de María, Manuel Lombo, Lorena Gómez (actúa sólo el primer día), Joana Jiménez y María Espinosa, acompañados del baile y el toque de Eva Yerbabuena y de Niño de Pura.

Este concierto tiene como objetivo rendir homenaje a uno de los estilos musicales que comenzó a surgir en los años 70 en Andalucía, el Rock Andaluz. Las entradas del espectáculo se podrán adquirir en el propio Fibes y a través de http://www.fibestickets.es desde 19 euros.

El concierto está organizado por el productor Manuel Marvizón y contará con la participación de Carlos Herrera como maestro de ceremonias, además de con la Agrupación Musical Santa María de la Esperanza-Proyecto Fraternitas.

Otra peculiaridad de este concierto es que será sinfónico de la mano de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, dirigida por Fran Escobar, con unos arreglos realizados por Marvizón y por músicos de la talla de Joan Albert Amargós, Jesús Bola, Jorge Gómez, Raúl Llanes y por el propio Pepe Roca.

Además al escenario también se subirán los músicos Álvaro Gandul al piano solista y director de la banda, Álvaro Girón a la guitarra eléctrica, Antonio Coronel a la batería, José Manuel Posada Popo al bajo y Bernd Voss con guitarras acústica y eléctrica.

Un homenaje al rock andaluz

Este concierto vendrá acompañado de la celebración de las I Jornadas Rock Andaluz: la Música de la Transición, que tendrán lugar durante el mes de febrero en el Espacio Turina y que reunirá en distintas mesas redondas a escritores y periodistas de la época, a artistas de entonces y de ahora y a políticos que vivieron aquel momento histórico.

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ha recalcado la "importancia" que vivió el rock andaluz durante esa época. "Es importante por dos razones; la primera de ellas cultural, ya que aquello supuso que se rompieran algunos estereotipos que había de Andalucía. En segundo lugar, tuvo una consecuencia social ya que mostró que Andalucía se abría al mundo, que había creatividad, innovación y que había gente que era capaz de hacer otra cosa".

También ha destacado el compositor musical Manuel Marvizón que "esto es muchísimo más que un concierto, esto es historia. Es un proyecto muy ambicioso y que queremos que signifique un antes y un después de cómo entender los proyectos musicales en nuestra ciudad". También ha agradecido al Ayuntamiento "su ayuda".

A continuación, el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo Antonio Muñoz ha destacado que "desde el Ayuntamiento nos sentimos muy a gusto apoyando este tipo de proyectos". "Es importante que en 2020 pongamos el foco sobre ese momento de la historia, recordando esa música con artistas de entonces y de ahora", comentó el edil sevillano.

El artista Pepe Roca ha recalcado que "este concierto me ilusiona como si hubiera hecho la primera comunión. Este sueño es gracias a ti Manuel y a tu equipo fantástico". "El día 27 y 28 nos subiremos a un escenario defendiendo una música que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie".

El acto ha tenido lugar en la Fundación Cajasol y ha la presentación han acudido el presidente de la misma, Antonio Pulido; el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz; el productor Manuel Marvizón; los artistas Pepe Roca, del grupo Alameda; Manuel Rodríguez, de Imán; Manuel Martínez y Manuel Ibáñez, de Medina Azahara; y la cantaora Argentina.