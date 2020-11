Mucha música, el entretenimiento familiar para el fin de semana

Ocio y tiempo libre seguro y en familia. En Sevilla capital se han organizado varias actividades para hacer con los más pequeños del 13 al 15 de noviembre siempre teniendo en cuenta las medidas de prevención obligatorias para evitar contagios de la Covid-19.

Estas son algunas de las propuestas:

Espectáculo musical en CaixaForum

La Fundación ”la Caixa” presenta One, Two, Free... Folk!, un nuevo espectáculo musical donde el público familiar podrá disfrutar del viaje de un grupo de músicos de calle que coinciden en una estación de tren de Estados Unidos. La propuesta musical es una compilación de canciones clásicas reivindicativas del folk anglosajón de autores como Peter Seeger, Bob Dylan o Simon and Garfunkel, versionadas con estilos como el soul, el reggae o el country y en varias lenguas. Los músicos de esta obra reivindican valores universales como la paz y la concordia, la vigencia de los derechos humanos y los deberes de las personas y el respecto a nuestro planeta.El espectáculo, recomendado para las familias con hijas e hijos a partir de 5 años, se podrá ver en Caixafórum Sevilla el sábado 14 de noviembre a las 18:00, y el domingo, 15 a las 12:00. One, Two, Free... Folk! es el viaje musical en diferentes momentos históricos del siglo XX. Un tren que viaja libremente, sin destino, para compartir mensajes, ritmos y melodías, pero también las inquietudes y los deseos de la gente y con la gente que los rodea. Es un espectáculo musical supuestamente improvisado. El musical mostrará en directo las pruebas de sonido, las afinaciones vocales y las técnicas de sonorización y propondrá participar al público activamente, cantante, bailando, y subiendo al escenario para formar parte del canto coral de la compañía. Y es que uno de los objetivos de este espectáculo es la total comunión entre el patio de butacas y el escenario.La escenografía de esta propuesta representa el andén de una estación de tren de principios del siglo XX, y los elementos arquitectónicos y el mobiliario se representan mediante una proyección de vídeo. La ventana central de la estación sirve de ciclorama para proyectar paisajes y grafismos, como postales y billetes de tren. En el ámbito acústico, la estación cuenta con los elementos clásicos de su entorno, como silbatos de vapor, campanas, y sobre todo, la voz del jefe de la estación que marcará el inicio.

Ocio deportivo en Urban Planet

Cerca de 400.000 familias sevillanas con hijos podrán disfrutar de una oferta de ocio deportivo seguro en el segundo centro que reabre Urban Planet, experto en entrenamiento activo para toda la familia con más de 20 Trampoline Parks entre España y Portugal, en la capital andaluza.Se trata del parque de camas elásticas ubicado en el centro comercial Metromar situado en Mairena del Aljarafe. De este modo, la compañía se consolida como una alternativa de ocio saludable en un contexto en el que las alternativas de diversión se han visto reducidas por la pandemia.Metromar se suma al Trampoline Park y al espacio Multiaventura que la compañía reabrió el mes pasado en el centro comercial Lagoh. En los dos parques, Urban Planet ha puesto en marcha estrictas medidas de seguridad para extremar el bienestar de los usuarios y que puedan disfrutar plenamente de una experiencia completa que mezcla deporte, diversión y seguridad.En ambos casos, el aforo se reduce al 75% para garantizar que se cumple con la distancia de seguridad exigida y en todo momento, tanto los usuarios como los acompañantes, deberán llevar puesta su mascarilla. Igualmente, se les tomará la temperatura en la entrada y dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico en varios puntos del centro, entre otras iniciativas.

Visitas guiadas a la casa de Blas Infante

El Museo de la Autonomía de Andalucía en colaboración con Engranajes Culturales van a realizar una actividad muy especial: visitas guiadas gratuitas a la Casa de Blas Infante, Museo de la Autonomía de Andalucía en Coria del Río.Una visita donde los participantes descubrirán los tesoros y secretos de este emblemático espacio, patrimonio de todos los andaluces, testigo de la trayectoria vital e intelectual de este andaluz universal.Las visitas se gestionarán con reserva previa y serán individuales, entendiendo como tales tanto la visita de una persona como la de una unidad familiar o unidad de convivencia análoga. El número máximo de los grupos será de 6 personas (cinco visitantes y un guía) y se han establecido protocolos para la ventilación y desinfección de las estancias tras cada visita. Asimismo, se han deshabilitado los elementos museográficos de uso táctil que se encuentran en el aula de Blas Infante y se han instalado dispensadores de geles hidroalcohólicos para la limpieza de manos en la entrada y salida del edificio.Para visitar la Sala 28F y la Casa de Blas Infante es necesaria la reserva previa que se puede realizar a través de los siguientes medios: Teléfono: 955 656 990 Whatsapp: 699 628 524 (de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 ). O bien por mail visitas.museo@centrodeestudiosandaluces.es y, por último, a través de un formulario de reserva en la página web: www.centrodeestudiosandaluces.es/maa