Nochevieja a ritmo de rock and roll

Un año más, el restaurante Hard Rock Cafe Sevilla celebra las navidades invitando a todos a reunirse a celebrar esta época tan magnífica del año al más puro estilo Hard Rock. Durante todo el mes de diciembre, ofrecerán un menú navideño de varios platos por tiempo limitado, con algunas de sus opciones culinarias más populares, desde su original hamburguesa Legendary®, hasta un completo costillar. También es posible optar por comidas más livianas como salmón a la parrilla o una Moving Mountains ® Burger.

Asimismo, para fin de año, Hard Rock Cafe Sevilla organiza una cena temática con espectáculo, que tendrá lugar la noche del 31 de diciembre de 20:30 a 01:00. El precio por adulto es de 120 euros, los adolescentes entre 12 y 16 años, 50 euros, y los niños hasta 11 años, 30 euros. La cena cuenta con menú, bebidas ilimitadas, uvas para celebrar la entrada al nuevo año y accesorios para los asistentes.

El espectáculo contemplará acrobacias, luchas escénicas, malabares de palo, cariocas, bailes y mini striptease para todos los públicos y magia cómica. Una performance con mucho humor y mucho ritmo, todo ello bajo un mensaje de optimismo e ilusión, que nos lleva a disfrutar al máximo del presente.

La indumentaria de los actores llevará a todos los asistentes al mundo Tim Burton y a Alicia en el País de las Maravillas, cuyos personajes guiarán al público para tomar las uvas, festejar, y comenzar el año bailando.

Este año, se han adaptado tanto los servicios de comida, como las actividades de entretenimiento, a las restricciones COVID actuales para que todos los asistentes disfruten con la máxima seguridad. El aforo es limitado, por lo que se recomienda la reserva previa para todos los eventos.

Sobre Hard Rock®

Hard Rock International (HRI) es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial, con sede en 67 países, que abarcan 249 ubicaciones incluyendo hoteles, casinos, Rock Shops®, Live Performance Venues y Cafés.

Empezando por una guitarra de Eric Clapton, Hard Rock posee la colección más grande y valiosa de recuerdos musicales auténticos del mundo, con más de 86,000 piezas que se exhiben por todas las localizaciones de Hard Rock.

Los destinos Hard Rock están ubicados en ciudades de entrada internacionales, incluyendo sus dos propiedades más exitosas en Florida y el primer Guitar Hotel® en el sur de Florida, ganador del premio Global Gaming’s 2020 Property of the Year. La marca es propiedad de HRI, entidad matriz de The Seminole Tribe de Florida. Sin lugar a dudas una compañía que hará del año nuevo toda una aventura.

Navidad y productos gourmet

Carrefour presenta una nueva gama de productos gourmet con el precio más competitivo del mercado para la Navidad de 2021 bajo su marca Carrefour Extra. La nueva gama, compuesta por cerca de 200 referencias de las que el 70% se fabrican en España, nace con el objetivo de responder a las demandas de los clientes que buscan productos innovadores, de calidad y al mejor precio, con los que sorprender estas navidades.

La firma de Dani García

El proyecto viene respaldado además por el reconocido chef malagueño Dani García, cuyo restaurante Smoked Room acaba de ser reconocido con dos Estrellas Michelin, quien ha elaborado para Carrefour 7 platos exclusivos con 7 de estos productos Extra, para innovar en las próximas fiestas con recetas sencillas y al alcance de todos.

El lanzamiento de Carrefour Extra responde al esfuerzo innovador de la compañía y se enmarca dentro del compromiso de la cadena de satisfacer las necesidades de sus clientes que demandan productos de calidad a precios asequibles.

Un roscón con un sabor muy Baileys

Baileys, como parte de “La Caprichería”, se ha unido a la conocida pastelería Viena Capellanes para ofrecer su versión del roscón de reyes para los más golosos. En las 23 tiendas de Viena Capellanes podrás customizar tu roscón y decidir si prefieres que lleve Baileys Original o Baileys Chocolat. Además, en la página web de la pastelería, podrás escoger entre las 5 variedades de Baileys que existen para acompañar tu roscón como Baileys Original Irish Cream, Baileys Chocolat Luxe o Baileys Coffe Licor.