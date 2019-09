Durante el mes de octubre Carmona acoge conferencias, visitas guiadas y exposiciones infantiles con motivo de la celebración del Octubre Romano. Este evento, que vive este año su tercera edición, tiene como objetivo dar a conocer todo el patrimonio de la localidad de una forma lúdica y atractiva, tanto para niños como mayores.

"No hay que olvidar lo que Roma es a nuestra cultura porque sin ella no se entiende lo cotidiano de la cultura actual", ha asegurado Susana Cayuelas, delegada territorial de Cultura, durante la presentación de las jornadas en la mañana de este miércoles. De ahí que estas actividades cobren especial relevancia, sobre todo a la hora de dar a conocer un patrimonio que, en muchas ocasiones, pasa desapercibido para la sociedad. "Esta actividad no sólo contribuye al incremento del turismo, también es clave para la formación y la promoción del patrimonio", ha añadido el alcalde de Carmona, Juan Ávila.

Junto con el Mes del Patrimonio y el Mes de la Tapa, el Octubre Romano es una de las grandes ofertas con las que cuenta el municipio. "Esta iniciativa aprovecha el abundante patrimonio y el rico pasado de Carmona para elaborar un programa muy interesante y atractivo", ha afirmado Ramón Gavira, concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Carmona.

Más de veinte actividades durante todo el mes

Entre las actividades que se desarrollarán durante todo el mes destacan un ciclo de conferencias en las que se analizará la herencia romana en el patrimonio y la cultura de Carmona (10 y 26 de octubre) y visitas guiadas y gratuitas a distintos enclaves arqueológicos (de miércoles a domingo).

Con la idea de acercar el patrimonio cultural a los más pequeños se celebran juegos romanos (martes, jueves y sábados), una obra de títeres en la Necrópolis (19 de octubre) y un cuentacuentos de temática romana en la Biblioteca Municipal (18 de octubre).

Para todos los públicos es la gymkana diaria El legado romano en Carmona, el concurso de pintura al aire libre de edificios patrimoniales, que posteriormente conformarán una exposición en el Museo de la Ciudad y que podrá verse a partir del 30 de octubre.

Junto a todas estas actividades se desarrollan también los talleres La luz en Roma: Lucernae (5 de octubre) y Ludi Romani (13 de octubre) y tres exposiciones: la primera con fotografías presentadas al concurso Mes de Patrimonio, la segunda sobre el hallazgo arqueológico del complejo de galerías subterráneas que componen la ciudad y la tercera sobre el mundo romano visto a través del cómic.

Más información en www.carmona.org.

Una concienciación para el ciudadano

Hace apenas un mes se hallaba en una obra particular un mausoleo completamente intacto. Su descubrimiento ha servido para enriquecer el patrimonio ya existente en el municipio y, además, para concienciar al ciudadano sobre la importancia de la conservación de estos hallazgos.

"Actividades como el Octubre Romano contribuyen a que el ciudadano se implique cuando haya hallazgos; antes encontraban una ruina cuando hacía una obra y la ocultaban para evitar papeleo, ahora son los primero que lo dan a conocer", ha asegurado el alcalde de Carmona.