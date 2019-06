Oleada de robos en casas de futbolistas: aumentan un 20% en el último año

Once futbolistas de equipos españoles han sido en el último año víctimas de robo en sus casas, asaltadas mientras jugaban un partido. Entre ellos se encuentran los recientes asaltos a las casas de los jugadores del Betis Joaquín Sánchez y William Carvalho, a quienes intentaron robar durante la disputa del derbi sevillano.

En plena oleada de robos en casas de futbolistas de este último año, la última víctima a nivel nacional ha sido Álvaro Morata. Justo este sábado. Dos encapuchados asaltaron la mansión del futbolista Morata a punta de pistola. Los delincuentes aprovecharon la ausencia del deportista -que se encontraba jugando con España en ese momento- para llevarse distintos objetos de valor -cuyo valor no ha trascendido todavía, pero entre los que se encontraban joyas, relojes de marca y demás-.

Durante el robo la familia del delantero se encontraba en el interior del domicilio, incluidos los dos hijos mellizos, sin embargo nadie sufrió daño alguno. Pero, ¿podrá recuperar el goleador del Atlético de Madrid lo que le han robado? El comparador de seguros de hogar Acierto.com responde a esta y otras preguntas relacionadas el suceso.

Morata no ha sido la única víctima dentro del mundo del fútbol. Los robos a futbolistas se han disparado y se conocen hasta once casos perpetrados durante el último año, tres víctimas en el Barcelona, otras tres en el Valencia, dos en el Betis, una en el Real Madrid, otra en el Villarreal y otra en el Atlético de Madrid (la última que ha trascendido).

Estos robos no sorprenden debido al botín que alberga en las mansiones de estos profesionales del balón: desde coches de lujo hasta joyas y otros objetos de enorme valor.

En caso de robo, ¿lo cubre el seguro?

Llegados a este punto cabe preguntarse: ¿cómo podemos protegernos? ¿responderá el seguro de la casa ante este tipo de situaciones?,¿qué cubre exactamente? Lo primero que hay que hacer es diferenciar entre el tipo de póliza y el tipo de acto.

No es lo mismo que se trate de un hurto o de un robo, o que la póliza cubra el contenido o el continente. El contenido es lo que se encuentra en el interior, y el continente, lo que contiene esos objetos, es decir, las paredes, ventanas, puertas, etcétera. Las pólizas más básicas únicamente se responsabilizan de los daños en el continente.

Si se tiene una gran mansión, como en el caso de los futbolistas, lo más recomendable es contar con una póliza multirriesgo y declarar las joyas y objetos de valor. En caso de no declarar los objetos de valor es posible que la aseguradora no quiera hacerse cargo.

Respecto a la distinción entre robo y hurto, este primero ha de conllevar violencia, intimidación, etcétera -como en el caso de Morata, que entraron con armas de fuego-. En el segundo no existe ningún tipo de intimidación. Un hurto, por ejemplo, se produciría si dejamos pasar a unos supuestos "técnicos" y estos nos quitan algo.

Otro punto que diferencian muchas aseguradoras es que hayan robado en casa por un descuido -por ejemplo, que hayamos salido de casa con prisas y no hayamos girado la llave-. En estos casos no habremos establecido todas las medidas de seguridad pertinentes y algunas aseguradoras no querrán responder. No sucede lo mismo si han reventado la puerta y han entrado o si han roto una ventana para entrar en el domicilio.

A pesar de su utilidad y según los datos del comparador, un 24% de los españoles no tiene contratado ningún seguro de hogar. Uno de los principales motivos para no contratar una póliza de hogar es recortar gastos. "En muchos casos se trata de un falso ahorro, ya que las primas son realmente bajas en relación al elevado coste que supone un robo o una avería para una economía familiar", explica Carlos Brüggemann, cofundador de Acierto.

El 74% de quiénes tienen el seguro de hogar asegura haber utilizado su póliza en alguna ocasión, y el 46,6% al menos en dos ocasiones. Además, en los últimos años los robos con fuerza en domicilios han aumentado un 20%.