Pablo Carbonell lleva su autobiografía, 'El mundo de la tarántula', a Mairena del Alcor

El mundo de la tarántula es el título del monólogo musical que Pablo Carbonell representará, a modo autobiográfico, el próximo sábado, 29 de septiembre, en el Teatro Municipal de Mairena del Alcor, a las 21:00.

El mundo de la tarántula es también del nuevo libro de Pablo Carbonell, uno de los artistas más polifacéticos del panorama artístico y un icono de la música española. El libro, que cuenta sus memorias, se publicó el 16 de marzo en la editorial Blackiebooks y ha escalado hasta los primeros puestos en ventas de libros "no ficción". Es bajo ese título, El mundo de la tarántula, que el artista presenta un espectáculo, entre el monologo y el musical, que narra, con franqueza pero también con el sentido del humor que le caracteriza, desde los días de infancia hasta sus proyectos más recientes.

Dirigido por José Troncoso y coproducido por Pentación Espectáculos y Boullosa Comunicación, podrá verse en el Teatro Municipal de Mairena del Alcor el próximo sábado 29 de septiembre.

En las tablas realiza un viaje emocional sobre los últimos 30 años de España, los amigos que lo anclaron a la vida, las canciones que los acompañaron y arroja una mirada al significado de la creación artística. Sobre esta idea el propio autor expone: "Antes de salir a actuar no me tengo que concentrar en ningún personaje. Incluso cuando canto alguna canción lo hago porque me conecta íntimamente con un tiempo o un persona que tiene un significado emocional para mí. Mientras escribía el libro fui descubriendo una serie de cosas, esas mismas cosas las volveré a descubrir en el escenario. Las lágrimas y las carcajadas también serán las mismas".

"El trabajo que hemos desarrollado con el director José Troncoso ha despojado al espectáculo de su aspecto testimonial o el tono de conferenciante. Las cosas suceden, se ven, se sienten, no se narran", añade el artista.

Para el director de la obra, José Troncoso: "El mundo de la tarántula supone un viaje luminoso en el que, de la mano de Pablo, conoceremos a personajes y viviremos situaciones que de otra manera, sencillamente, no nos atreveríamos a vivir. No es fácil ser tan libre. Playas, bolas de cristal, tugurios, amigos, música, platós... Y la suerte, siempre danzando a su capricho, hacen de esta función contada en primera persona, un ejercicio mágico de apabullante sinceridad. Bienvenidos al mundo de Pablo".

Las entradas están a la ventaal precio de 12 euros, por internet y en la Villa del Conocimiento y las Artes. Esta obra es la segunda de abono. El abono de temporada del teatro mairenero sigue a la venta al precio de 20 euros con entrada a 10 espectáculos.