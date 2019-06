Los platos estrella de los restaurantes a precio 'low cost'

La tecnología no solo está cambiando la manera en que nos relacionamos o accedemos al conocimiento y la información.

Tras el desarrollo de aplicaciones se encuentra un interesante entramado de startups comandadas por jóvenes emprendedores que están tejiendo una silenciosa pero potente red de iniciativas enmarcadas en la economía naranja donde la acción social tiene rédito económico

Es el caso de Too Good to Go, cuyo fin es acabar con el desperdicio alimentario. Se trata de una plataforma on line que ofrece a precios muy reducidos los platos que los restaurantes no han consumido ese día.

“Como el desperdicio diario de alimentos de un establecimiento no se puede predecir hemos creado lo que llamamos pack sorpresa", aseguran.

Sevilla ha sido la primera ciudad andaluza en unirse a la plataforma, que ya opera en Madrid, Barcelona, Bilbao, Mallorca, Vitoria, Salamanca o Valencia. “Con la app, los sevillanos pueden unirse a nuestra comunidad de Waste Warriors y salvar packs sorpresa por la ciudad, con alimentos que no han podido venderse ese día y que se encuentran en perfecto estado para su consumición”, explican sus responsables.

Too Good to Go tiene una sencilla mecánica: los establecimientos publican los platos a disposición de los usuarios, quienes los reservan para recogerlos a la hora establecida y pagan un precio más reducido del habitual.

Los usuarios de Too Good to Go salvan comida de calidad y evitan el desperdicio de alimentos

“De esta manera, no sólo ayudas a evitar que se tiren los alimentos mientras ahorras un dinero, sino también contribuyes a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que son los responsables del cambio climático”, aseguran desde Too Good To Go.

En Sevilla es posible encontrar packs sorpresa en establecimientos de muy diversa índole. Desde losmás reconocidos como Confitería Ochoa, con más de 100 años de trabajo en Sevilla, y la pastelería Ambrosius con sus “tartas de verdad”, a comidas más exótica como Mizushi con sus sushi y pokés, o los tradicionales productos de Pan Portillo con sus más de diez establecimientos por la ciudad.

Por su parte, Ibis Hotel Sevilla ha sido el primer hotel en unirse a una iniciativa que trabaja para alcanzar a toda la provincia y estar presentes en “poblaciones de la provincia donde podamos ayudar a que la comida no se tire”, dicen sus creadores.

Para saber qué restaurantes o tiendas de alimentación están integradas cerca de tu zona hay que usar el mapa de exploración y filtrar la búsqueda.

“¿Existe mejor manera de descubrir nuevos sitios que salvando comida?”, se preguntan sus creadores.Por otro lado, quienes dispongan de un establecimiento como un restaurante, una panadería o incluso un supermercado, pueden formar parte de Too Good To Go registrándote para empezar a ofrecer packs sorpresa.

Detrás de esta iniciativa, con implantación en varios países de Europa, está Oriol Reull, emprendedor de 27 años, especialista en Food & Beverage preocupado por la agenda global (¿cómo alimentaremos a la población creciente en 2050?). Mette Lykke, creadora de Endomondo, vendió la app de entrenamiento personal para unirse al proyecto de Oriol y ser su CEO.

Hoy día, Too Good to Go cuenta con más de 8 millones de usuarios y más de 17.000 establecimientos en el mundo.