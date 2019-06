Portasanta: Una moda muy católica

“Un cristiano no puede estar en el sofá viendo la vida pasar”. Esa reflexión rondó la cabeza del sevillano Manuel Bernal hace unos meses y le impulsó a crear Portasanta. Un proyecto que “quiere dar un mensaje de amor a través del textil”, tal como él mismo la define. Y que comenzó con un retiro de fin de semana en San Juan de Aznalfarache.

“Llevaba mucho tiempo queriendo asistir a unos cursillos de cristiandad que la Archidiócesis de Sevilla organiza en el monumento al Sagrado Corazón, en la parte alta de la localidad sevillana. “Allí se escucha, se habla y se medita mucho”, relata Bernal, que recomienda vehementemente dicha estancia. Él cuenta que allí sintió “una llamada para pasar a la acción”. Y eso hizo en cuanto volvió a su casa. Buscó si existían marcas de ropa con mensaje católico y vio que “no existía ninguna”.

Una tormenta de ideas para buscarle nombre al proyecto dejó paso a una sugerencia de su hermana Susana: “Santaporta”. Manuel le dio la vuelta a la idea y eligió Portasanta. Una vez decidido el nombre, buscó un socio creativo y con dotes de diseño para plasmar la idea. Lo encontró en su amigo Javier Pibe, al que le gustó el proyecto e inmediatamente se asoció con él y concibió los diseños que venden en su página web. Y para lema de Portasanta eligieron una frase que pronunció San Juan Pablo II en la homilía del comienzo de su pontificado allá por octubre de 1978: “¡No tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad!”. Ellos la han modernizado y puesto en primera persona: We are not afraid. Es decir, “no tenemos miedo”. Un eslogan que Manuel Bernal ha cumplido a la hora de lanzarse con estos productos y que está serigrafiado en algunos diseños y en todas las etiquetas.

El logotipo de la marca también es un guiño al mundo religioso, puesto que representa las llaves de San Pedro. Símbolo del reino de los cielos y emblema de la Santa Sede en El Vaticano. La conexión entre la imagen de Portasanta y el catolicismo es estrecha, aunque Bernal incide en que “son prendas que se pueden poner para cualquier situación, no exclusivamente para un ámbito religioso”. Eso les ha hecho dotar de modernidad a su página web y utilizar modelos que teóricamente están alejados del estereotipo de cristiano que existe en, por ejemplo, Sevilla.

Esta apertura de la marca a las generaciones más modernas la explican aludiendo a que quieren ser “una marca inclusiva, no exclusiva para cristianos”. Algo que relaciona con la sensación de ver a alguien con una prenda de Portasanta y pensar: “Ahí va uno de los míos, ahí va un católico”. Una reflexión que será más evidente si esa persona luce el diseño que alude a perdonar setenta veces siete o a una cita bíblica de la carta de San Pablo a los Corintios: “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor”. Un mensaje muy en la línea de la filosofía del proyecto, que se hace realidad en la colaboración con la Comunidad Bartolomé Blanco.

Por ello, Bernal y Pibe explican que “la ambición lucrativa es mínima”. Los beneficios se destinan a esa comunidad salesiana y a la expansión de la marca, que pretende contar con nuevos productos próximamente: camisas, corbatas, etcétera. El objetivo de este emprendimiento es, como indica su creador, “cumplir con el mensaje de amor al prójimo”. Esta es su forma de aportar a la sociedad desde su posición de católico. Ello le invita a resumir que “si el proyecto da un mensaje y da una donación, está más que justificado y yo más que satisfecho”.