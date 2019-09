Los premios +50 Emprende buscan en Sevilla los mejores talentos seniors

Imagine que es ingeniero, que tiene dos masters y una experiencia laboral de más de veinte años. Imagine que se queda en el paro y que tiene más de 50. Ya no tiene nada más que imaginar, sabe lo que viene después. Puertas que se cierran porque, aunque tenga mayores conocimientos que la media, para el mercado laboral su edad importa más que su formación. Esta realidad cada vez afecta a un número mayor de personas y, a pesar de ello, no cuenta con la visibilidad necesaria. Bajo esta premisa se desarrolla la película Abuelos, la ópera prima de Santiago Requejo.

Se trata de un filme en el que el director busca mostrar esta realidad desde un punto de vista positivo y optimista. A la película, que forma parte de un proyecto de empredimiento, se suman los premios +50 Emprende y la participación de la Fundación Endesa a través de su proyecto Savia. A través de esta iniciativa, Endesa se suma a la búsqueda de emprendedores mayores de 50 a lo largo de la geografía española. Un total de 13 ciudades se convierten en el escenario en el que todo el que lo desee puede presentar su proyecto para participar en los premios +50 Emprende. La mañana de este lunes le ha tocado el turno a Sevilla, con una convocatoria en la Cámara de Comercio, por donde han pasado más de un treintena de participantes.

Un homenaje a los 'abuelos laborales'

Hace tres años que Santiago Requejo se dio cuenta de una realidad que casi no aparecía en los medios. "Siempre se ha hablado del paro juvenil, de la las escasas oportunidades de los jóvenes y de la precariedad laboral a la que se enfrentan, pero apenas se hacía mención a las personas mayores que eran expulsadas del mercado laboral con más de 50", asegura Requejo. A raíz de eso, el director emprendió este proyecto en el que el emprendimiento es el eje central.

"Me interesaba hablar de emprendimiento pero desde un ámbito más real y rendir homenaje a esas personas que tienen grandes ideas. Aunque parte de un hecho dramático, la película trata de ofrecer un mensaje positivo y la idea de que la edad no es condición para permanecer estático", asegura Requejo. Para él, esta película también busca unir lazos entre las distintas generaciones, ya que "no se trata de excluir de la sociedad a jóvenes o mayores, más bien de que nos alimentemos unos de otros". "Es mucho más enriquecedor", concluye.

Unos premios para afianzar el mensaje

Desde la productora no querían que la película se quedase ahí, sentían que debían ir un paso más allá. Fue así como nacieron los premios +50 Emprende. "La idea era afianzar el mensaje de la película, hacerlo material. Buscábamos rescatar el talento oculto de los mayores porque no se puede desperdiciar", señala Fernando Lallana, director de los premios. "En todas las culturas siempre se ha valorado mucho a los mayores, ahora los prejuicios ponen por encima a la juventud y esto genera un problema", añade.

De entre todos los participantes, en total se seleccionarán 10 emprendedores finalistas, de los cuales habrá tres ganadores. Sus proyectos, además de ser dotados de un premio en metálico, podrán desarrollarse en un espacio y recibirán un mentoring de seis meses por parte de profesionales.

A través de la Fundación Endesa y el Proyecto Savia, cuyo lema es Iluminamos talentos, la visibilidad de estas personas parece cobrar sentido. "A través de esta iniciativa, desde la fundación trabajamos para potenciar el talento senior, ya sea con formaciones, talleres, actividades o encuentros", asegura Marta Tobías, de la Fundación Endesa.

Los galardones se entregan el día de la premier

Todas las ciudades en las que se presenta el proyecto y se llevan a cabo las grabaciones viven el preestreno de la película por la tarde, pero la premiere oficial se celebra el 9 de octubre en Madrid. Allí, los tres ganadores recibirán sus respectivos premios de manos de los actores de la película, "una forma muy bonita de cerrar el círculo". Dos días después, los cines de toda España acogerán la proyección de esta cinta que se plantea como una puesta en valor de toda una generación que todavía tiene mucho que aportar a la sociedad.