Primero, pedir ayuda

El Grupo de Trabajo de Psicología y Adicciones de la Delegación sevillana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental informa, a raíz de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas este 26 de junio, que el consumo de drogas está relacionado con factores de personalidad, formas de ocio y cómo afrontar situaciones estresantes.

Entre los jóvenes los problemas más usuales suelen estar relacionados con la autoestima, la dependencia hacia los demás para ser aceptados en el grupo y como una forma de ocio para generar bienestar y diversión a corto plazo. Algunos de estos motivos son compartidos por adultos mayores, quienes también suelen caer en la adicción como forma de hacer frente a síntomas de ansiedad o depresión secundarios a conflictos personales, sociales o laborales ante los que carecen de otras estrategias de afrontamiento.

Inicio del consumo

Este grupo de psicólogos expertos en adicciones ponen especial empeño en la prevención ya que "al comenzar el consumo de cualquier droga, en muchos casos no existe la consciencia sobre los efectos secundarios que sitúan a la persona en una situación peor a la inicial, lo cual se va agravando en cada toma hasta entrar en el círculo de la adicción en muchas ocasiones, no hay retorno, sin la ayuda de un profesional".La elevada mortandad de esta práctica unido al amplio porcentaje de discapacidad que genera de por vida deben hacer reflexionar sobre la importancia de desarrollar una actitud diferente ante situaciones que generen síntomas de estrés, ansiedad o depresión, así como de buscar nuevas formas de ocio y diversión saludables. Desde la psicología se resalta la importancia de solicitar ayuda profesional para aprender a gestionar nuevas formas de afrontar y solucionar problemas, potenciar la autoestima, la autonomía personal ante la presión social de modas con prácticas de riesgo y tomar conciencia del daño tanto físico como psicológico que produce el consumo de sustancias, no sólo dificultando encontrar soluciones sino agravando los problemas.

Jesús Villahoz, coordinador del Área de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental afirma que "valorar el grado de vulnerabilidad de las distintas poblaciones y sociedades depende de los profesionales de la psicología especializada ya que hay que buscar los riesgos y motivaciones que asume las sociedades y las poblaciones para la prevención del consumo de droga".

Es importante saber que siempre existe una opción alternativa a la que ofrezca cualquier tipo de sustancia, independientemente de los motivos que inciten a buscarla. Acudir a profesionales de la psicología antes de entrar en un primer nivel de deterioro y dependencia, así como también pedir ayuda a expertos y centros especializados en adicciones, tanto del ámbito público como privado, cuando el problema sea más grave es una forma de conseguir soluciones de forma responsable y respetuosa hacia la persona y su entorno. Existe un amplio abanico de recursos adaptados a cualquier necesidad para trabajar desde diferentes enfoques tanto los problemas personales, como los derivados de la adicción con el objetivo de generar el bienestar de la persona.

Villahoz también destaca la importancia de que "los profesionales de la psicología trabajen en la prevención desde tres vertientes: para la ciudadanía en general, la población que se encuentra en riesgo de consumir y la indicada para aquellos que ya padecen el problema de la adicción". Se resalta también la importancia a nivel social de promover y practicar estilos de vida saludables, que contribuyan a prevenir y educar a la infancia, la juventud, las familias y las comunidades, potenciando el desarrollo de un pensamiento crítico que facilite tomar decisiones de forma responsable sobre la oferta y consumo de estas sustancias tan perjudiciales para la salud y el futuro de las personas.

Para Dionisio García, responsable del grupo de trabajo de Psicología y Adicciones del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental "cuando el problema de la adicción existe la solución no sólo está en la fuerza de voluntad, sino en acudir a un profesional de la psicología y a los centros de tratamiento específicos para esta problemática. La planificación y un buen encuadre terapéutico que haga énfasis en el problema es fundamental para el éxito y la recuperación de la persona”.

26 de junio, Día Contra las Drogas

Este 26 de Junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, creado por Naciones Unidas desde 1987 para sensibilizar y llamar la atención sobre los problemas relacionados con las adicciones que cada año se cobra un gran número de víctimas mortales, así como la situación de incapacidad en la que sumerge a sus consumidores habituales, restándoles años de vida sana. Según el último informe mundial sobre las drogas, presentado en 2017 por la Oficina de la ONU contra las drogas y el delito (UNODC) destaca la aparición de 739 drogas sintéticas nuevas (NSP) más potentes y peligrosas entre 2009 y 2016 algunas de las cuales son difíciles de detectar con los protocolos médicos actuales.