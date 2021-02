QWest TV: la plataforma del jazz

Se equivocan los que hablan de QWest TV, la plataforma online dedicada al jazz filmado, como un Netflix de contenido musical. Y lo hacen, tal vez llevados por la inercia presentista, en tanto que la popular plataforma de la N roja no tiene precisamente en el archivo su razón de ser, más bien todo lo contrario: ahí donde Netflix trabaja denodadamente en la confección de un catálogo de novedades constantes para el consumo inmediato, la plataforma creada por el gran Quincy Jones y Reza Ackbaraly en 2017, ahora en plena expansión y promoción internacional, ha hecho de una cuidadosa selección de materiales documentales de archivo su gloriosa y casi enciclopédica filosofía, a saber, acercar a los aficionados y a las nuevas generaciones los mejores momentos de la historia del jazz y la música popular afín del siglo XX, de la que el propio Jones ha sido uno de sus grandes protagonistas en calidad de intérprete, compositor, productor o promotor.

QWest TV emerge así como el gran archivo audiovisual online para los amantes del jazz (para cualquier amante de la música en realidad: el soul, el funk o la world music, flamenco incluido, también tienen cabida) cuidadosamente organizado y clasificado por secciones, estilos, géneros, autores y épocas, en la que sin duda es, si los suscriptores lo permiten (la cosa sale a 5 euros al mes y 50 al año), la plataforma de referencia.

Las etiquetas Conciertos, Archivos, Documentales, Entrevistas, Invitados Especiales, Jazz Masters, Jazz Contemporáneo, Un viaje a África, Blues, Grandes Voces, European Sound o Soul, Funk & Hip Hop organizan y proponen caminos y recorridos para descubrir verdaderas joyas documentales, conciertos históricos o recientes, masterclass y entrevistas televisivas, así como los archivos prácticamente completos de las filmaciones del INA (el Instituto Francés del Audiovisual), donde aparecen artistas de la talla de Miles Davis, Nina Simone, Thelonious Monk, Ella Fitzgerald, Erroll Garner, Duke Ellington, Count Basie, James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles o Diana Ross en algunos de sus conciertos en salas y festivales franceses en los años 60 y 70.

Pero la labor de QWest TV no se queda únicamente en sus materiales documentales o su impulso a la cultura musical afroamericana, sino también en los textos que acompañan cada vídeo, firmados por los mejores especialistas o incluso por el propio Jones, cuyo concierto homenaje de 2019 en París encabeza la lista de los vídeos más vistos de la plataforma en 2020 junto a los de Ibrahim Maalouf (2020), Marcus Miller (2016), Bobby McFerrin (1988), Dave Brubeck (1965) o Chet Baker (1964), los documentales sobre la historia del sello Blue Note o el órgano Fender Rhodes o la serie Soul Power!

Manual de instrucciones para la vida moderna

How to with John Wilson (HBO) viene a ser el complemento perfecto para Pretend it’s a city. Si la escritora y cronista Fran Lebowitz expone su particular mirada sarcástica sobre Nueva York desde una cierta altura social e intelectual, la serie de John Wilson para HBO también trabaja sobre el día a día neoyorquino desde una perspectiva más a ras de suelo, a saber, desde el foco personalísimo (y también levemente misántropo) de este cámara durante muchos años dedicado a los anuncios de productos cárnicos, que emprende aquí una peculiar cartografía urbana y antropológica que revela, gracias a su mirada atenta al detalle y a una prodigiosa labor de montaje y locución en primera persona, la idiosincrasia y las particularidades de la ciudad, al tiempo en que reflexiona en clave de humor sobre los avatares de la vida moderna.

Wilson se pregunta así por cuestiones como las conversaciones intrascendentes o por la sobreabundancia de andamios en Nueva York para ir siempre un poco más allá de los temas propuestos, hacer filosofía de bolsillo y salir al encuentro de sus vecinos, a veces abiertos a la confesión, otras huidizos ante las inquisiciones del hombre de la cámara. Plagada de humor inteligente e ironía desmitificadora, How to with John Wilson se ha inventado un formato de enormes posibilidades de futuro.

Cicus celebra 10 años del festival Márgenes

El pasado 2020 se cumplían 10 años de la primera edición de Márgenes, el festival de cine independiente online pionero en nuestro país, atento desde sus bases fundacionales a la producción nacional más heterodoxa y libre realizada fuera de los márgenes de la industria y sus formatos.

Cicus celebra ahora ese aniversario con la programación de tres de sus películas más premiadas, tres títulos que marcaron un hito en la visibilidad de otros modelos cinematográficos que se mueven en terrenos intermedios e híbridos entre la ficción y el documental, entre el largo y el mediometraje, entre la narración y la experimentación.

Abre la terna True Love (2011), de Ion de Sosa, el próximo lunes 8 (a las 16h.), suerte de autorretrato del cineasta en plena búsqueda creativa, a la que seguirán Las altas presiones (2014), de Ángel Santos, el día 15, y O futebol (2015), de Sergio Oksman, el lunes 22 de febrero.

El (re)estreno de la semana: 'Crash'

Sin que a fecha de hoy sepamos si habrá cines abiertos este próximo fin de semana, no está de más recordar que, cuando los haya, volverá a las salas en una copia remasterizada en 4K Crash (1996), de David Cronenberg, convertida con el paso de los años en película de culto gracias a su visionaria plasmación de la novela de Ballard en perturbadoras imágenes que mezclan sexo, metal, prótesis, destrucción y muerte como metáfora de las pulsiones más oscuras y prohibidas.