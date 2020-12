Movistar+. Un par de documentales destacan entre los estrenos de esta semana: en The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, Frank Marshall indaga en los orígenes, el éxito y la compleja relación fraternal de la famosa banda australiana que triunfó en las discotecas y listas de éxitos de medio mundo con sus voces en falsete y sus ritmos pegadizos; Helmut Newton: perversión y belleza se adentra en la biografía y el poderoso universo fotográfico del autor alemán, cuyas imágenes cargadas de sensualidad y erotismo definieron una nueva estética para la moda en los años ochenta. También a Movistar ha llegado el thriller Ava, protagonizado por Jessica Chastain y Colin Farrel, así como la nueva versión del clásico de Dickens La increíble historia de David Copperfield a cargo de Armando Iannucci.

HBO España. Además de los true crime ya reseñados en estas páginas, a la filial española de HBO llega también Alabama Snake, un documental que reconstruye un caso de intento de asesinato en los años 90 relacionado con extraños rituales religiosos con serpientes venenosas y que ahonda en las entrañas de la cultura de los Apalaches. También la nueva película de Steven Soderbergh, Déjales hablar, en la que el trío de veteranas Meryl Streep, Dianne Wiest y Candice Bergen protagonizan una historia de amistad femenina marcada por el pasado durante un crucero entre Estados Unidos e Inglaterra que algunos críticos han emparentado con Ricas y famosas, de George Cukor.

Netflix. Con un recibimiento crítico tibio, Mank, de David Fincher, sigue siendo la apuesta fuerte y de prestigio de Netflix para estas fechas, un título que en todo caso reluce entre la habitual quincalla de la casa. Rescatamos si acaso la mini-serie documental sobre el caso Strauss-Kahn, El imputado de la habitación 2806, dirigida por Jalil Lespert, o el estreno de The Prom, el musical de Ryan Murphy, autor de series populares como American Horror Story o Ratched, que ha reunido a Meryl Streep y Nicole Kidman para su nueva fantasía con aromas de Broadway.

Filmin. Dos recomendaciones: She dies tomorrow, de Amy Seimetz, un viaje alucinado a los terrores femeninos presente en muchas listas de lo mejor del año. Tesla, de Mychael Almereyda, poco ortodoxo biopic del famoso inventor y sus cuitas con Edison protagonizado por un extraordinario Ethan Hawke.

Apple TV+ y Amazon Prime. No dejen pasar la oportunidad de ver la mejor película de animación del año, Wolfwalkers, del irlandés Tomm Moore. También en la plataforma de la manzana siguen On the rocks, de Sofia Coppola, y el documental sobre los Beastie Boys. En Amazon Prime, nada mejor a la vista que la nueva e hilarante comedia de episodios de Javier Fesser Historias lamentables, aunque también se ha estrenado esta semana la nueva película de Sally Potter, Los caminos que no escogemos, protagonizada por Javier Bardem.

Las vergüenzas de la sanidad pública rumana

Flamante ganador del premio EFA al mejor documental europeo del año, Collective, de Alexander Nanau, llega a HBO desde Rumanía para denunciar el lamentable estado y la corrupción en la sanidad pública de aquel país en clave de investigación periodística a la antigua usanza, a saber, tirando del hilo del trágico suceso del incendio de 2015 en una sala de conciertos de Bucarest en el que perecieron 27 personas, a las que se sumarían después otras 37 como consecuencia de las quemaduras e infecciones derivadas del ingreso hospitalario y las nefastas condiciones bio-sanitarias.

Un documental que, en la línea de cierto cine nacional, revela la pervivencia de las viejas inercias y corruptelas del poder político rumano, acompaña a las víctimas de sus malas decisiones y negligencias y preludia un futuro no demasiado esperanzador después del último triunfo electoral socialdemócrata.

Middle Beach: ¿quién mató a mi madre?

Asesinato en Middle Beach (HBO España) reconstruye el caso de Barbara Hamburg, una mujer de clase acomodada de Connecticut que apareció asesinada en su casa en 2010 y cuya autoría sigue en el aire. Es precisamente su hijo, Madison Hamburg, quien emprende en esta mini-serie de cuatro capítulos una búsqueda de pistas, claves y respuestas que la policía no siguió o reveló nunca por negligencia o por extrañas razones, circunstancia que él aprovecha para encuentros con micrófonos ocultos y careos con sus propios familiares como doble pesquisa: por un lado se trata de resolver el crimen y encontrar a su autor, por otro, conocer la propia historia de su madre y de los suyos.

Astutamente dosificado en varias posibles pistas sobre los posibles motivos y la autoría (el padre, la tía, la hermana, una trama de estafa piramidal entre la alta sociedad de la zona), este true crime no llega a conclusiones definitivas pero sí parece apuntar a un sospechoso más probable, todo ello contado con un exceso de protagonismo del cineasta y un manejo del suspense algo manipulador que hace sospechar a veces de su propia honestidad como narrador fiable. Con todo, la apertura pública reciente de los archivos del caso da un nuevo impulso a la investigación que bien podría convertirse en otro capítulo o epílogo.

El estreno de la semana: 'Martin Eden'

Ganadora del Giraldillo de Oro en el SEFF 2019, Martin Eden, que adapta la novela de Jack London del mismo nombre, confirmaba a Pietro Marcello como uno de los valores más sólidos del nuevo cine italiano tras las estupendas La boca del lobo o Bella y perdida. Un filme este que indaga en la personalidad firme y determinada de un joven paria decidido a forjarse una identidad propia gracias a la escritura mientras vive un amor imposible con una hija de la alta sociedad.