La Sala Cero abre la temporada con la comedia 'Justo a tiempo', de Los Síndrome

Justo a tiempo, de Los Síndrome, abrirá el próximo viernes 10 de septiembre el telón de la nueva temporada de Sala Cero Teatro. Así, los cómicos inauguran una temporada más en el espacio como es ya tradición desde hace varias temporadas.

Teatro conferenciado o conferencia teatralizada, siguiendo el modelo de Mejor es posible, con el que Práxedes Nieto y Víctor Carretero abordan en esta propuesta el tema del tiempo: cómo aprovecharlo y gestionarlo correctamente en nuestras vidas, desde el punto de vista del humor que les caracteriza. El plan perfecto para retomar septiembre con buenos propósitos y mucho humor.

Los Síndrome en estado puro, un payaso ingenuo y un payaso listo, la pareja clásica de circo "de toda la vida", Rudo y Raspa en el escenario creando situaciones absurdas y rocambolescas con las que el público se siente más que identificado.

Entradas para 'Justo a tiempo'

En Justo a tiempo (una conferencia contrarreloj), Práxedes Nieto y Víctor Carretero nos darán las pautas para gestionar bien nuestro tiempo y sacar el máximo rendimiento a las 24 horas que tiene el día. Si has dicho alguna vez eso de "No tengo tiempo de ná" o has preguntado eso de "¿Qué tiempo va a hacer este fin de semana?", no te puedes perder esta conferencia contrarreloj. Porque gracias a Justo a tiempo aprenderás a no malgastar tu tiempo (y sobre todo el nuestro…).

La duración del espectáculo es de 80 minutos y se representará hasta el 26 de septiembre (jueves, viernes, sábados y domingos).

La compra de entradas puede realizarse en la taquilla de la Sala Cero Teatro (aunque estará cerrada hasta el 30 de septiembre (C/ Sol, 5) y en la taquilla on line Sala Cero Teatro www.salacero.com/entradas. Entrada general: 20 euros.