Dónde ver en Sevilla la lluvia de estrellas de las Cuadrántidas de estos días

Sevilla, una ciudad con una rica historia e inmensa belleza, no solo es un lugar para admirar monumentos y calles antiguas, sino también un escenario perfecto para observar uno de los fenómenos astronómicos más bellos: la lluvia de estrellas de las Cuadrántidas. Este evento celestial, que se produce anualmente a principios de enero, es un espectáculo impresionante en el cielo, lleno de estrellas fugaces que parecen surgir del cuadrante de la constelación de Bootes.

Las Cuadrántidas de 2024 se verán en el cielo específicamente el 3 y 4 de enero, siendo su momento de máximo esplendor a las 13:00 en hora peninsular del 4 de enero. Sin embargo, en España, y en particular en Sevilla, el mejor momento para observarlas será durante la madrugada del 3 al 4 de enero, ya que a la 13:00 no podremos disfrutarlas durante el día. Aunque no presenciaremos su pico de intensidad, sí será el momento en que más estrellas veamos.

Para aquellos interesados en la astronomía o simplemente en vivir una experiencia única, saber dónde y cómo observar este fenómeno les interesará. Aunque las Cuadrántidas se pueden ver desde cualquier punto de la península, para encontrar el lugar ideal en Sevilla hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes. El principal es buscar una zona elevada y con un cielo despejado, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad. Esto permite que el cielo se vea más oscuro y, por ende, mejore la visibilidad de las estrellas.

Lugares como la Sierra Norte de Sevilla son ideales para este tipo de observación. Esta área, conocida por su naturaleza prístina y cielos claros, nos da el ambiente perfecto para disfrutar del espectáculo celestial. Otros lugares que podrían ofrecer buenas vistas incluyen parques naturales o reservas lejos de la luz de la ciudad.

Para ir a ver las Cuadrántidas, es importante llevar ropa adecuada, ya que las noches pueden ser frías. Además, llevar un termo con alguna bebida caliente puede alegrarte la noche. Si tienes prismáticos o un telescopio puede mejorar la experiencia, aunque no son necesarios, ya que las estrellas fugaces pueden ser vistas a simple vista.

Si planeas observar las estrellas durante la noche, te recomendamos mirar en dirección opuesta a la luna si esta está presente en el cielo. Esto se debe a que la luz de la luna puede disminuir la oscuridad necesaria para ver las estrellas de la mejor manera. Eso sí, hay que tener paciencia; no todas las estrellas fugaces aparecen al mismo tiempo, y puede llevar un tiempo ver muchas.