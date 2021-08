Sevilla, lugares para ver y dejar ser visto

Que Sevilla es una de las ciudades con más encanto de España, es algo que nadie duda. Además, la capital hispalense, llena de historias, callejuelas que guardan secretos, arte y duende, ha vivido un resurgimiento en los últimos años que la ha insuflado aún más vida y ha renovado muchos de los rincones míticos de esta ciudad de acuerdo con las últimas tendencias para disfrutar de ocio.

Aunque haya imprescindibles como el delicioso paseo en calesa por el parque de María Luisa, disfrutar de las barcas a remo en la Plaza de España o disfrutar del rumor de las aguas del Guadalquivir, antaño vía de entrada y salida de galeones, fragatas y carabelas, bañadas por la singular luz del atardecer hispalense, o sentir el fervor en las muchas iglesias y ermitas, o viajar tiempo atrás entre los naranjos y la singular arquitectura del Real Alcázar de Sevilla y la Giralda, tanto propios como foráneos no pueden perder ojo de la agenda de ocio de una de las ciudades con más encanto y mejor clima del continente europeo.

Los nuevos imprescindibles

La capital hispalense es, sin lugar a dudas, un oasis gastronómico. En sus callejuelas se esconden numerosos templos culinarios que tienen entre fogones muchos años de experiencia y calidad a raudales. Entre ellos, Casa Moreno, El Rinconcillo, La Flor del Toranzo o la Bodeguita Morales son algunos de los bares más emblemáticos de la ciudad. Aun así, Sevilla no se cierra a la novedad y regala a sus ciudadanos y visitantes nuevos lugares para disfrutar de increíbles veladas.

Los amantes de la gastronomía de vanguardia pero con ese toque tan típico andaluz pueden deleitar al paladar en María Trifulca, Triana en estado puro desde la torre y el puente que vigilan la ciudad. Otra opción es Abades, un clásico renovado que se caracteriza por su calidad a orillas del río que cruza Híspalis y Casa Manolo León, una antigua casa señorial sevillana de dos pisos a la que no le falta el mítico patio central andaluz.

Las sobremesas en la urbe son otra de las opciones más demandadas. Para un café con estilo, los fanáticos del grano tostado podrán acudir a Panther Organic Coffee, un must situado en la Calle Campana y en el CC Lagoh que no puede faltar en la lista de los coffee lovers, con una completa carta de cafés de origen orgánico, zumos, sándwiches y sus famosas panteritas. Otros lugares ideales para despertar los sentidos son Mamá Inés, un rincón escondido en la pequeña plaza de Zurbarán y Filo, un local apto no solo para hípsters.

La coctelería corre a cargo de la corriente cool de Maruja Melón, las vistas incomparables del Metropol Parasol y la terraza del Hotel Doña María, cervezas y combinados siempre acompañados de la Giralda.

Para rematar, cultura con el baile y cante flamenco de Casa Anselma, el arte plástico que enriquece el Museo Andaluz de Arte Contemporáneo y, en definitiva, las calles sevillanas y sus siglos de historia.

Kaiku Caffé para todos los gustos

La hora del café es uno de los momentos más especiales del día para muchas personas, de ahí que el café sea una de las 3 bebidas más consumidas en el mundo.

Tomar café frío listo para beber resulta muy apetecible sobre todo durante los meses de verano, pero no siempre sabemos qué tipo de café elegir. Tanto para los que van con prisas, como los que prefieren disfrutarlo en casa o los que siempre quiere más café, Kaiku Caffè Latte, ofrece una amplia gama de productos con ingredientes 100% naturales, de origen sostenible, con alternativas veganas y de diferentes tamaños con todo el sabor del café y sus propiedades.

Kaiku Caffè Drink Avena Cappuccino 100% vegano, descafeinado, formato grande con Caffè Latte MR. BIG o Kaiku Caffè Drink Avena Cappuccino, la bebida fresca de avena y el mejor café arábica de Brasil tostado con calma, en su versión Cappuccino son algunas de las opciones que ofrecen para los amantes de esta bebida tan afamada en el mundo entero.

Habana Club X Skepta y la cultural global

El ron de Cuba, Havana Club, suma una razón más por la que enorgullecerse: su nueva colaboración con el rapero británico Skepta. El rapero y la marca vuelven a la carga con otra creativa colaboración en la que el artista británico ha diseñado su segunda botella de edición limitada de Havana Club 7. Un diseño que supone una celebración de sus raíces nigerianas, centrándose en las conexiones creativas y culturales entre los Yoruba y el espíritu afrocubano.