Miradas que enamoran

Se acerca San Valentín, y para que nuestro rostro esté perfecto hay que empezar a prepararlo. El estrés de la rutina diaria, los cambios de temperatura y la contaminación pasan factura a nuestra piel, y las zonas más sensibles, como el contorno de ojos, son las que más sufren.

Además, varios estudios han revelado que los ojos son uno de los puntos clave del atractivo femenino, y tener una mirada joven y expresiva influye en cómo se percibe la belleza del rostro.

Por este motivo, el equipo de especialistas de Skeyndor ha creado tres kits imprescindibles para que las miradas capten toda la atención este 14 de febrero y que nuestra mirada brille más que nunca.

El Kit San Valentín Power Hyaluronic (para todo tipo de pieles) se compone de máscara de pestañas que actúa sobre las arrugas y signos de cansancio, gracias a su combinación de potentes activos como el ácido hialurónico y el árbol de la seda. Muy refrescante y con un efecto lifting en párpados y contorno de ojos. Además, consigue un look de pestañas postizas, más definidas y gruesas con un extra de volumen.

El Kit San Valentín Power C+, contiene el contorno de ojos Power C+ que contiene vitamina C de alta absorción y extracto de granada, un potentísimo antioxidante, para un efecto luz más radiante. Además, suaviza las ojeras y las pequeñas arrugas, descongestionando párpados y bolsas. Un cofre con el que conseguir un look de pestañas postizas, más definidas y gruesas con un extra de volumen.

Por último, el Kit San Vantín Aquatherm y la phenomenon máscara de pestañas son el mejor aliado para el contorno de ojos de las pieles sensibles. Con excelentes propiedades drenantes, que suavizan el contorno de los ojos y rejuvenecen el aspecto de los párpados.

Todos ellos tienen un precio de 38 euros.