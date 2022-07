Smiley celebra su 50 aniversario con el lanzamiento de productos solidarios de edición limitada

The Smiley Collection se une a The Bicester Collection para celebrar sus 50 años de vida. Es por ello que ambas firmas con motivo de esta celebración se unen para crear la edición limitada Smiley X DO GOOD, para la cual ha contado con la participación de algunos de los músicos, marcas, creadores y artistas con más influencia en los 11 Villages de The Bicester Collection quioscos amarillos de Smiley y boutiques temporales con los productos de la firma.

‘Summer Smiles’, lanzado a primeros de este mes, se ha convertido en el primer lanzamiento de la colección y cuenta con una cápsula unisex de camisetas, sombreros, chanclas y botellas de agua; además de una tote bag sostenible de gran capacidad y los artículos de playa de SunnyLife y Dock & Bay. La segunda entrega llegará bajo el nombre de ‘Bag to School’ el próximo 12 de agosto y dispone de una mochila y accesorios para la campaña de la vuelta al cole. No obstante, estos productos se complementan con Smiley Movement, un programa educativo de inteligencia emocional. El motivo de la creación de la colección cápsula Smiley X DO GOOD es traer sonrisas a cada miembro de la familia. Cuenta con un precio de venta de entre 2 euros y 60 euros y el 100 % de los beneficios se donará a los diez socios benéficos DO GOOD de The Bicester Collection.

Smiley nació hace 50 años con los conceptos de positividad, colaboración y creatividad como estandarte. Por consiguiente, a través de sus productos la reconocida marca busca inspirar optimismo a nivel global, convirtiéndose desde su origen en una de las 100 mejores empresas de licencias mundiales y contando con registro en más de 100 países.