¿Podremos ver la Superluna del Ciervo desde Sevilla?

Cada vez que la Luna cambia su color, tamaño o cercanía a nuestro planeta, millones de personas de todo el globo aprovechan la ocasión para admirar estos peculiares fenómenos, que en muchas ocasiones provocan una serie de efectos visuales cuanto menos impresionantes. En los próximos días, la Superluna del Ciervo adornará nuestros cielos y se podrá disfrutar a partir de poco más de las 20:30 horas en España, aunque también podrá verse en otras partes del mundo.

Este curioso efecto sobre nuestro satélite, por otra parte, se denomina de esta manera porque coincide con la época del año en la que los ciervos tienen los cuernos de mayor tamaño con motivo de tratar de impresionar a las hembras de su misma especie para aparearse.

Este fenómeno hará que la Luna (o Superluna, durante estos días) se vea más grande que en cualquier otro momento del año desde nuestro planeta. Para ser más concretos, veremos una Luna llena un 7% más grande de lo normal y aproximadamente un 16% más brillante. Esto se debe a que este satélite estará más cerca de nuestro planeta, situación que también se conoce como perigeo, ubicándose a poco más de 357.000 kilómetros de la Tierra.

Todo lo que debes saber para disfrutar al máximo de la Superluna del Ciervo en Sevilla

Los expertos recuerdan que, para poder observar este fascinante fenómeno, no será necesario utilizar prismáticos o dispositivos del estilo, ya que será claramente visible para el ojo humano. No obstante, lo recomendable es visualizarlo desde las afueras de las ciudades, donde la contaminación lumínica sea menos perceptible. Un ejemplo para quienes dispongan de transporte puede ser el conocido mirador de Camas, el cual se encuentra muy cerca de la capital y no solo nos ofrecerá una vista envidiable de la Superluna, sino que también de nuestra preciosa ciudad, especialmente de noche.

Además de alterarse el tamaño de la Luna, su color también variará, presentando matices naranjas o incluso rosas dependiendo del momento y lugar. En definitiva, para aquellos amantes de los fenómenos astronómicos se vienen algunos de los mejores días del año.