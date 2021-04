Teatro, títeres y mucha literatura para disfrutar del fin de semana

Estreno teatral y cuentos del señor Don Nadie en La Fundición

La Fundición acoge este fin de semana nuevas obras para los más pequeños de la casa. La primera obra es Nonna…nadie se marcha eternamente, de Cía Teatro Güi / Hiperbólicas Producciones. Se trata del estreno de esta historia.“Nunca estoy más feliz que cuando voy a visitar a Nonna. Ella me cuida, me canta canciones, me enseña cómo ayudar a los pobres, me lleva al Circo, al parque de atracciones… Nonna no es muy buena en la cocina pero me prepara la cena con tanto amor que hago un esfuerzo por comérmelo todo sin rechistar”. Nonna es dulce, aunque tiene un fuerte carácter que me hace sentirme totalmente segura cuando estoy con ella. También me río mucho con ella, sobre todo cuando intenta disimular el sonido de sus gases tosiendo al mismo tiempo. “Hoy me ha dicho mi madre que no puedo quedarme con Nonna, que no está… ¿Estará en el parque de atracciones? ¿En el cine?, ¿Me ayudas a buscarla?”, preguntan los autores. Sala La Fundición 16, 17 y 18 de abril a las 19:00 horas.Por otra parte, el sábado y domingo también se representará Cuentos del Sr. Don Nadie. Un divertido paseo musical de cuentos sin autor. Cuentos que han pasado de nadie en nadie cuentos del Señor Don Nadie es un espectáculo homenaje al cuento tradicional sin autor de todos los lugares del mundo pero principalmente Andalucía, España, Marruecos y Europa, es el cuento que ha pasado de nadie en nadie hasta llegar a nuestros días. Es un espectáculo de cuentos musicalizados con humor y elegancia, acompañado de saxo y teclado con un repertorio de originales adaptaciones contadas y cantadas. Divertido paseo musical de cuentos sin autor. Cuentos que han pasado de nadie en nadie. 17-18 de abril 12:00 horas.

‘El gato con botas’, títeres en El Viso del Alcor

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento organiza una representación de títeres a cargo de la compañía La Gotera de la Azotea que pondrá en escena la obra El gato con botas. Una actividad que se enmarca dentro de las programadas con motivo del Día Internacional del Libro. Quién no conoce la historia del Gato con Botas? Sí, claro, ese gato heredado por el hijo menor del molinero. Sí. Pero nuestro gato con botas sabe cantar y bailar sin perder la gracia; es un pícaro sin dobleces, que no se quita el sombrero ni para dormir. En fin, no es un gato cualquiera. Es un pariente cercano del Sr. Don Gato, que anda por los tejados y primo de Marramiau, el de los pies de trapo y la cabeza al revés. La Gotera de Lazotea se creó en 1981 en Jerez de la Frontera. Como seña de identidad hay que destacar que su trabajo es totalmente artesanal, y que sus espectáculos mezclan los diálogos con la música y canciones en directo, tanto populares como de creación propia.Una compañía que es un clásico en el mundo del títere y que ha llevado sus obras por todos los rincones de España, así como por países extranjeros y que aterrizará en el Centro Cívico Huerto Queri de El Viso del Alcor, el domingo a las 12:30. Entrada por invitación.

Segunda semana del Mes del Libro en Guillena

Con motivo de la celebración del Día de Libro, 23 de abril, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Guillena ha organizado para el mes de abril un amplio programa de actividades para todas las edades en Guillena, Torre de la Reina y Las Pajanosas. Abril, mes del Libro. En Abril, libros Mil es el eslogan de un programa de cita con los libros, la literatura y la Biblioteca municipal.Cuentacuentos, talleres infantiles y animación a la lectura, presentaciones de libros, programa de radio son algunas de las propuestas que se van a celebrar hasta finales de abril. Hay programadas muchas actividades que en su mayor parte se celebrarán en la Biblioteca de Guillena, pero también en las plazas de Torre de la Reina y Las Pajanosas, o en la Casa de la Cultura. Obras teatrales que también se podrán ver en cafeterías del municipio con el ciclo Café Teatro. El libro y la literatura lo va a inundar todo. Y como en años anteriores, también Onda Guillena Radio tendrá una programación especial. Además, se ha convocado el V Certamen Literario Letras de Guillena el Concurso de Relatos Cortos en Cuarentena y el Concurso de Embellecimiento de Fachadas Bienvenida, Primavera.

En esta segunda semana, las actividades son las siguientes: hoy jueves a las 17:00, en la biblioteca municipal de Guillena, Cuentacuentos El monstruo de colores. Taller de dibujo. Actividad con aforo reducido a 12 niños por orden de llegada.Mañana 16 de abril, la cita es en la Casa de la Cultura con teatro. A las 7 de la tarde se podrá ver la obra de teatro infantil Pepe Pérez: El coleccionista de palabras. El sábado, a las 11:00, Torneo Juego de Mesas, en el parque Los Naranjales de Guillena, el parque de Torre de la Reina y el parque En Centro Cívico La Estación, Centro Cívico (Torre de la Reina) y Centro de Día (Las Pajanosas). Y el domingo, doble cita del ciclo Café Teatro. A las 16:30 horas, en la cafetería Alacena de Guillena se podrá disfrutar de la obra Noche de Bodas. Y a las 17:30, en la cafetería Los Molinillos de Guillena, la obra Esperaba a la muerte sentada.