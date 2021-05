‘Templo Cabaret’ llega a la preciosa Alcalá de Guadaíra

El Centro San Miguel será el anfitrión de la llegada de Templo Cabaret cuando la transgresión y los sentidos exploten en la localidad de Alcalá de Guadaira este sábado 29 de mayo a las 19:00 horas dibujando las sombras y las luces de unos cuerpos que se animan a pisar firme al escuchar el deseo de la música.

Tras presentar su espectáculo en la Sala X, Sala Havana y Sala Fanatic, Templo amarra su barco en esta antigua iglesia del siglo XIV en pleno barrio de San Miguel (Avenida del Águila 16A, Alcalá de Guadaira) y ahí crear un ambiente íntimo y misterioso que caracterizaba a las salas de París y Hamburgo del XIX agregándole una pincelada transgresora.

Un show que se caracteriza por cambiar al completo en cada una de sus puestas en escena. En esta séptima presentación el espectáculo transita por un juego de matices culturales, tanto los arraigados en nuestra sociedad como provenientes de otros países, dando pinceladas a nuevas sensaciones por explorar.

Templo Cabaret nace de la mano de Pangea Artes Escénica. La compañía de teatro sevillana ha querido llevar a los escenarios un espectáculo basado en el cabaret, donde el teatro inmersivo y la percepción de estímulos juegan un papel fundamental. Pangea Artes Escénicas, fundada en marzo de 2016 por Fernando Salvador Arcauce. Compañía profesional y escuela de formación de marcado estilo naturalista en continuo proceso de investigación.

Con el hashtag #CulturaSegura, el Centro San Miguel de la localidad sevillana garantiza en todo momento la seguridad de los actores y espectadores con el cumplimiento de todas las medidas y aforos. Todo un espectáculo cuyas entradas se podrán adquirir en www.entradium.com.

Ahora sí, Carmen llega a la capital

Lírica

Tras un brote de coronavirus entre los integrantes del reparto, La ópera Carmen de Bizet verá la luz este próximo 29 y 30 de mayo a las 19:00 en el Teatro Maestranza. La obra llega 29 años después y contará con la dirección musical de Anu Tali, estrella ascendente de la dirección orquestal y con un doble reparto con grandes estrellas.

'Chateau Margaux' en el Turina

Zarzuela

El 29 y 30 de mayo hay programadas representaciones de la zarzuela Chateau Margaux en la sala Silvio del Espacio Turina. Zarzuela cómica en un acto y dos cuadros compuesta por Manuel Fernández Caballero y con libreto de José Jackson. El montaje ha sido producido por el Proyecto Socio-Cultural de la Compañía Sevillana de Zarzuela.

29 y 30 de mayo a las 12:00

'¿Y ahora qué?' se despide con éxito

Teatro

Hasta este domingo se podrá disfrutar de esta divertidísima comedia en la que dos completos desconocidos atrapados en un teatro nos presentan una madrugada que avanza teñida de sorpresas e improvisados homenajes a la historia del teatro. Juanfra Juárez, Candela Fernández y la dirección de Antonio Campos, ingredientes esenciales en Sala Cero Teatro.

30 de mayo a las 20:30

'3 Héroes y un villano' en Sala X

Concierto

Guiu Cortés, más conocido como El Niño de la Hipoteca, se presenta por primera vez con su nombre real en 3 héroes y 1 villano, un trabajo donde abre una nueva rama en su faceta creativa en la que vuelve a sus orígenes de una forma más introspectiva e íntima. Sala X prosigue con su itinerario de conciertos para regalar a Sevilla la mejor música del panorama actual.

28 de mayo a las 18:00

'En el baúl de mis recuerdos'

Teatro

Cuando me comunicaron la enfermedad de mi padre, el Alzheimer, tome la decisión de llevar esta situación con todo el sentido del humor posible. Es cierto que cuando mi padre me veía no me reconocía pero se reía. La gaditana Cía Teatro Si Jerez trae esta obra en la que mezcla sentimientos y emociones para que nunca nos olvidemos de lo que fueron.

27, 28, 29 y 30 de mayo a las 19:00 en La Fundición

Vida de costuras en Viento Sur

Teatro

Cinco horas con Marcus, un exitoso diseñador de moda que trabaja junto a Vicente, su socio. Años de colaboración y amistad que han llevado su firma a las principales capitales de Europa. Ahora bien, esta ardua y compleja tarea podría separarlos para siempre, especialmente cuando ciertos secretos salgan a la luz. Viento Sur Teatro se viste de gala para esta obra escrita y protagonizada por José Luis Penella.

28 de mayo a las 20:00

Los retos y la vida de un joven violinista

Un joven violinista de Cabra (Córdoba) llamado Carlos Martínez presentará, junto al pianista Seth Schultheis un programa que arranca en Jean Marie Leclair, excitante compositor y violinista del Barroco francés, para derivar en el tránsito del Clasicismo al Romanticismo con piezas de Beethoven –la formidable Sonata Kreutzer-, Brahms –la Segunda onata Op. 100- hasta alcanzar la renovación de Béla Bartók. El Teatro de La Maestranza disfrutará con este concierto el día 28 de mayo a las 19:00.