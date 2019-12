Trucos para triunfar en la cena de Navidad

La Navidad es la época en la que más tiempo se pasa en la cocina. Todo el mundo busca acertar con la gastronomía estos días pero no siempre se siguen los trucos y recomendaciones adecuados. Tanto si uno es de los que no pisa la cocina como de los que ama perderse entre fogones, en Navidad es la época del año que más se cocina y hay que lucirse. La plataforma Nutritienda da pequeños consejos para ser un gran chef, ahorrar tiempo y no desperdiciar los alimentos.

Elegir y preparar las mejores uvas para Nochevieja

Para tomarse las mejores uvas de la suerte hay que comenzar eligiéndolas bien, lo primero que hay que hacer es coger el racimo y agitarlas suavemente, si se caen es señal de que están demasiado maduras, el racimo debería quedarse intacto. Al comprarlas lo mejor es guardarlas en la nevera hasta una hora antes de consumirlas para que tengan más sabor. Si uno desea pelarlas un buen truco es escaldarlas en agua hirviendo durante 30 segundos, después meterlas en agua helada para no quemarse al quitar la piel.

Conservar los aguacates sin oxidarse

Este alimento es muy versátil en la cocina y es el ingrediente principal de la deliciosa salsa guacamole o de múltiples ensaladas, como el cóctel de langostinos, muy apetecibles en esta época del año. Pero puede oxidarse rápidamente y perder parte de sus propiedades. Hay dos trucos populares, frotar la superficie de la fruta expuesta al aire con un limón o con un poco de su zumo y envolverlo en film transparente, aunque lo mejor es guardarlo en un recipiente con tapa y añadir una fina capa de agua por encima antes de cerrar. Para consumirlo, hay que retirar el agua que se habrá oxidado y prepararnos nuestro mejor guacamole.

Cocer un marisco perfecto

Es importante saber que el tiempo de cocción de los mariscos depende del producto elegido y que unos se cuecen con el agua hirviendo y otros poco a poco. En el caso de los langostinos y las gambas, si son congelados, primero hay que dejarlos descongelar y desechar el agua que hayan soltado, poner mucho agua a hervir en una olla grande para que tengan su espacio y añadir sal (unos 60 gramos por cada litro), esperar a que el agua rompa a hervir y cocerlos dos minutos y medio los langostinos y entre un minuto y uno y medio las gambas.

En el caso de los bogavantes y las langostas el tiempo de coción será de unos 13 minutos a fuego medio si pesan 500 gramos, 17 minutos entre 600 y 800 gramos, 19 minutos entre 900 y un kilo 300 y 21 minutos si supera este peso. En todos los casos hay que dejar entre uno y dos minutos la pieza reposando en el agua con el fuego apagado. Sea cual sea el crustáceo elegido, después de cocerlos hay que meterlos en un cuenco con agua, sal y hielo para cortar sus cocciones.

Los moluscos primero hay que limpiarlos bien y dejarlos en agua durante 30 minutos como mínimo para que suelten la arena y después lavarlos bien. En una sartén pondremos una cucharada de aceite y un dedito de agua o vino blanco y dejaremos que coja calor durante tres minutos, añadiremos los moluscos a la sartén y los dejaremos cocer entre 5 y 10 minutos hasta que se hayan abierto todos.

Por último, los percebes son también un plato típico de las Navidades, el proceso inicial es similar al de los crustáceos, agua, sal y olla en la que hierva, pero no hay que despistarse, y seguir el dicho gallego: "Auga a ferver, percebes botar, auga a ferver, percebes sacar", es decir, cuando el agua empiece a hervir agrega los percebes y en cuanto vuelva a tomar el punto de hervor se apaga el fuego, se escurre el agua y se ponen en una fuente tapados con un paño.

Realzar el sabor de las fresas

Aunque parezca mentira el vinagre realza el sabor de las fresas, al ser ácido reacciona con la fresa y potencia su dulzor. El sabor del vinagre no se nota y las fresas sueltan más jugo y tardan más en ponerse malas. Hay que echar una cucharada pequeña y después dejar macerar.

Conseguir unas verduras con un color más intenso

En estas fiestas una buena opción es poner como guarnición algunas verduras, ya que con las comidas tan copiosas siempre apetece algo que aligere un poco. Para conseguir que las verduras cocidas no pierdan su color y tengan un aspecto más apetecible se puede echar una cucharada de bicarbonato en el agua y así mantienen el color.

Arreglar una mayonesa cortada

En Navidad son típicos los langostinos con mayonesa, pero mucha gente teme a que se le corte al hacerla. Pero se puede arreglar. Existen diferentes métodos, se podría echar otro huevo y volver a echar aceite, pero los expertos nutricionistas recomiendan echar en un recipiente dos cucharadas de agua caliente, empezar a batir e ir echando poco a poco la mayonesa cortada, según se va echando se puede ver cómo se va arreglando.

Cortar un Roast beef, carne mechada o lomo a la sal

El truco consiste en enrollarlo en film transparente y meterlo unos 45 minutos en el congelador, de esta forma la carne se endurece y es muchísimo más fácil de cortar.

Y cómo no, cortar correctamente el jamón

Para empezar hay que colocarlo en el jamonero con la pezuña hacia arriba y sujetarlo bien, es conveniente comprobar que no se mueve y que está a una altura cómoda para nosotros. Lo primero es limpiar la corteza y la grasa amarilla que le da un sabor rancio, por cierto, no hay que descortezar todo, si no a medida que se vaya comiendo, así no se seca.

No se debe colocar el tocino encima porque hará que se estropee antes y el trapo absorbe grasa y transmite olores al jamón. La solución es facilísima, simplemente envolverlo con film transparente. Y ahora viene lo fundamental, el corte. Los expertos dicen que la única forma correcta de cortarlo es desde arriba hacia abajo, es decir, desde la pezuña hasta nosotros, avanzando con pulso firme y con el cuchillo jamonero siempre bien sujeto.