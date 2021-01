Way Dos Hermanas realiza el sueño de 110 familias

Este pasado año ha sido devastador. No hay aspecto de la vida de las familias que no se haya visto afectado en nada, no sólo en lo sanitario, sino también en la crisis económica derivada de la pandemia. De eso son conscientes en el espacio comercial y de ocio Way Dos Hermanas, propiedad de Kronos y gestionado por CBRE, que, conocedores de la situación actual de las familias y, en unas fechas tan señaladas, han querido aportar su granito de arena.

Desde que Way Dos Hermanas abriese el pasado octubre, se ha convertido en un referente de ocio en la zona, más aún con el cierre perimetral por municipios sin dejar de lado el total cumplimiento de las medidas sanitarias. Por tanto, Way Dos Hermanas se ha asentado como un espacio comercial diferente, un lugar donde vivir experiencias en familia y disfrutar con total seguridad. Pero dada la situación actual, no todas las familias han podido vivir esta experiencia. Es aquí donde nace esta iniciativa solidaria, en la que más de cien familias en situación de exclusión social con más de doscientos niños de entre ocho meses y dieciséis años, se verán beneficiados. La iniciativa comprende que es imposible solucionar los problemas de todas estas familias, pero si es posible dar un momento de respiro y apoyar para que puedan llevar estas fechas de la mejor forma posible.

De este modo, esta iniciativa solidaria impulsada por Way Dos Hermanas se encargará en primer lugar, de regalar una serie de experiencias en el centro comercial típicas de la fecha como salir a comer a un restaurante o disfrutar del mejor cine con palomitas y disfrutar en familia de los múltiples juegos con los que cuentan sus salas recreativas. En segundo lugar, además de estos packs de experiencias, también se colaborará con las familias con un lote de productos de primera necesidad para cada familia. Por último, en tercer lugar se sortearán regalos entre las familias en los que habrá desde juguetes para las familias con niños más pequeños y cosas para el hogar hasta electrodomésticos.

El acto de entrega contará con la presencia de las familias gestionado por la directora de la Oficina Municipal Sur del Excmo Ayuntamiento Dos Hermanas, Isabel Martín, que ha seleccionado a las personas incluidas en la Estrategia ERACIS-ZONA SUR colaborando también en la selección de las mismas la Delegación de Bienestar Social del Excmo Ayto de Dos Hermanas. Se hará entrega de los regalos en un acto que cumple con todas las medidas de seguridad sanitarias requeridas.