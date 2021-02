'We are de aquí', una rompedora 'fashion film' sobre el talento del sur con sello sevillano

La productora sevillana Kreativa Visual ha dado un paso más en su trabajo y ha roto moldes. Esta vez, su última creación, la fashion film We are de aquí (lanzada este miércoles, 10 de febrero), no ha sido elaborada con fines comerciales ni promocionales, sino puramente artísticos y reivindicativos. Un derroche de arte, cine, interpretación, música, baile... en definitiva, de todo lo que sabe esta productora hacer y muy bien: "La idea principal reside en que desde aquí, Andalucía, se puede hacer una producción audiovisual igual que en cualquier otra parte del mundo. Viene a proponer una apuesta por el talento del sur, en todas sus facetas, demandando la confianza necesaria en producciones, responsabilidades y presupuestos", detallan desde la productora.

La pieza, de dos minutos y cuarenta segundos, ya puede verse en la web de Kreativa Visual. (www.kreativavisual.com). "Todo suena mejor en inglés, aunque hablemos así", reza la voz en off, poniendo en valor las raíces pero sin renunciar a la mirada al exterior, de donde todos bebemos. La productora afirma que "miramos continuamente a directores, artistas y grandes productoras de todo el mundo. Seguimos las corrientes y nos unimos al carro de lo que se hace, sabiendo de dónde venimos y lo que queremos ser".

Por todo esto, han querido mostrar perfiles muy variados. En palabras de Guillermo Cantero, director de Kreativa Visual: "Queríamos que fuera un producto hecho desde aquí pero sin poner fronteras ni límites, por eso tenemos a algunos nacidos en el Sur, otros que se han quedado aquí a vivir, gente que ama el sur u otros amigos que han trabajado el proyecto desde distintas partes de España. Queremos crecer. El Sur tiene voz y una identidad propia que va mucho más allá de los estereotipos. 'Volver a ser lo que fuimos', en este caso, se aleja de un discurso partidista o sesgado, sino que es una apuesta por lo nuestro. Queremos poder aportar desde aquí, para los de aquí y, sin diferencias, para todo el mundo".

La idea de We are de aquí parte de reivindicar las producciones andaluzas y a la vez probar a hacer algo distinto a lo que suelen hacer por encargo. "Es una producción propia, hecha por diversión, sin tener que estar ligado a unas fechas o a una producción determinada", detalla Ángel Arenzana, también director de la pieza.

Profesionales participantes en 'We are de aquí'

Para esta aventura, la productora sevillana ha contado con numerosos colaboradores, tanto técnicos como artísticos. El producto final no deja de ser una colaboración entre muchos profesionales y amigos del sector del audiovisual andaluz.

Así, la pieza está montada como una fashion film, por la libertad que ese género también soporta, con música de Lorenzo Soria (Califato 3/4, Bazofia, Industrias 94). Entre el plantel de profesionales que han participado destacan las actrices y actores (Noha Manfredi, Ken Appledorn, Verónica Morales, Antonio Estrada, África de la Cruz, Vereve Ysus), modelos (Áxel Gómez, Mª Isabel Gordillo, Paloma Gómez, Xenia Lin, Fabio Chen, Lorenzo Moinet), diseñadores gráficos (Fdo. Romero, Rafa Cota), ilustradores (Zawkur, Irene Mateos), tatuadores (Farian, Stella Mara Corazón de Loba), graffiteros (Antonio Burla), joyeros artesanos (Long Play Jewels), marcas de moda (Zawkur Clothing, Fernando Claro), fotógrafos (colaboraron tres, uno por día de rodaje, Ópalo, Kuny Diamond y Miguel Jiménez) a modo de portfolio, al igual que para el personal técnico, directores de foto y arte que han participado en el proyecto.

Kreativa Visual sueña con una industria audiovisual fuerte en Andalucía para poder establecer una sede consolidada y exportar el talento de la tierra al resto del mundo. Así lo han demostrado con We Are De Aquí, y así lo demostrarán con los proyectos y colaboraciones que están por venir.