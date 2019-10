Welles y Bergman en el diván documental

El gran año de Bergman y los dibujos de Welles

Los documentales Bergman, su gran año (Filmin) y La mirada de Orson Welles (Movistar +) se adentran en la personalidad y la obra de dos de los más grandes genios de la historia del cine a partir de una doble indagación en la frenética actividad del cineasta sueco a lo largo de un año, y en los numerosos dibujos, bocetos y pinturas del director de Ciudadano Kane recuperados de los archivos y de la colección personal de su propia hija Beatrice.

Estamos así ante dos propuestas cinéfilo-documentales que se suman a los numerosos trabajos previos sobre ambos cineastas desde una perspectiva claramente psicoanálitica, intentando descifrar a través de dos formatos diferentes, uno cercano a la carta abierta y el otro de corte más convencional a partir de materiales de archivo y entrevistas, las claves más recónditas y esenciales de dos personalidades genialoides y desbordantes que marcaron el devenir de la creación artística del pasado siglo.

En el caso de Welles, Mark Cousins prosigue con su particular historia subjetiva del cine, iniciada en la monumental A story of film: an odissey o en A story of children and film, a partir de la enunciación en primera (y poética) persona como estrategia discursiva para entablar un diálogo imaginario en forma epistolar con el cineasta norteamericano a partir del escrutinio de los numerosos dibujos y pinturas que este hiciera a lo largo de su vida, ya se trate de material de trabajo previo para sus películas o montajes teatrales, ya fuera parte de su propia correspondencia personal o fruto de su gusto por pintar desde la primera juventud en Chicago. Cousins se sirve de ellos para trazar de nuevo una trayectoria vital ya conocida aunque ahora observada desde un rincón si cabe más particular, como si en esos trazos, esas líneas y esas figuras pudieran encontrarse los secretos íntimos de una manera de entender la vida, la creación y el estilo.

En Bergman, su gran año, el formato elegido por Jane Magnusson no deja de ser convencional y académico (de hecho se hizo con el premio al mejor documental en los European Film Awards de 2018), aunque la variedad de testimonios de amigos, colaboradores y conocedores de la obra del director de El séptimo sello y Fresas salvajes, ambas rodadas en un mismo y glorioso año 1957 en el que el cineasta dirigió además cuatro montajes teatrales (Peer Gynt y El misántropo entre ellos) y una película para la televisión, perfilan a un cineasta genial y encumbrado asediado por sus fantasmas de la infancia, sus enfermedades, culpas, dudas y neurosis, sus tortuosas relaciones sentimentales y por un carácter perfeccionista, adicto al trabajo y obsesivo que rayaba a veces en lo despótico, tal y como se desprende de este retrato poliédrico y equilibrado, ya se encargaba el propio Bergman de fustigarse en público, de un enorme artista plagado de defectos y contradicciones como persona.

El estreno de la semana: 'Sorry, we missed you'

Inasequible al desaliento en su compromiso marxista con la clase trabajadora y la justicia social en el mundo contemporáneo, el británico Ken Loach aborda en Sorry, we missed you la manera en que el neocapitalismo, la deshumanización, la crisis económica, el paro o el retroceso de los derechos laborales inciden en las relaciones personales en el seno de una familia que intenta salir adelante entre golpes y decepciones. Paul Laverty firma de nuevo el guion.

Cine rumano en Cicus y marroquí en Tres Culturas

Prosigue en Cicus el ciclo dedicado al último cine rumano en colaboración con Filmoteca y el Instituto Cultural Rumano con la proyección, el próximo lunes 4 de noviembre (20 h.), de One step behind the seraphim (2018). La película de Daniel Sandu, ganadora de los Premios Gopo, regresa a los años inmediatamente posteriores a la dictadura de Ceaucescu en los que hacerse cura puede convertirse en una opción de escalada social y supervivencia para su joven protagonista.

En la Fundación Tres Culturas, noviembre nos traerá un ciclo dedicado al más reciente cine marroquí, reflejo de los acontecimientos públicos y privados de una sociedad compleja y en transformación. El martes 5 (20.30 h.) es el turno de Burnout (2017), de Nour-Eddine Lakhmari, que aborda el conflicto entre tradición y modernidad en un relato urbano de historias cruzadas entre personajes de orígenes sociales muy diferentes.

Pequeños cinéfilos en Caixaforum: 'Pánico en la granja'

Película de culto entre los aficionados a la animación más heterodoxa, primera cinta rodada con técnica de stop-motion en competir en el Festival de Cannes, Pánico en la granja (2009), no confundir con la también extraordinaria Evasión en la granja (2000) del estudio Aardman, asume la particular estética, las texturas, colores y la nula movilidad de los muñequitos de plástico de toda la vida para desplegar una hilarante aventura a mitad de camino entre el western, el slapstick del cine clásico y un mensaje para todos los públicos.

Lejos de toda pretensión fotorrealista, recreándose en su peculiar materia inanimada, la película de los belgas Stéphane Aubier y Vincent Patar, responsables también de la extraordinaria Ernest y Célestine (2014), despliega un torrente de imaginación, humor y creatividad para contar la trepidante aventura de Caballo, Indio y Cowboy y las desastrosas, divertidas e inesperadas consecuencias que cambiarán para siempre sus vidas derivadas de una fiesta de cumpleaños y una barbacoa sorpresa en la granja en la que viven.

Se proyecta en Caixaforum el sábado 2 de noviembre a las 14:30 h. y los niños deben ir acompañados de un adulto. Un educador presentará la película proporcionando las claves para interpretarla y disfrutarla.