Arranca el XV Festival de Magia de Sevilla

Este jueves arranca en Sevilla el XV Festival de Magia organizado por la Asociación de Magos Sevillanos M.M., un festival que busca consolidar una cita habitual para los amantes de este arte para todos los públicos. La actividad del festival se despliega este año en locales, centros cívicos, bibliotecas, salas… poniendo el broche de oro con las dos jornadas de clausura en el Teatro Alameda.

Así, este jueves20 de septiembre, a las 19:30, arranca el festival con actividades en Espacio Barqueta y el Pub Malarrosa (Zona Alameda).

El viernes 21, a las 19:00, el mago Franki actuará en la Biblioteca de Montequinto y, a las 21:00, la cita será con el mago francés reconocido internacionalmente Etienne Pradier en la Sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco.

El jueves 27, a las 19:30, se celebrará la Gala Benéfica en Centro Cívico Las Sirenas (Alameda de Hércules), día en el que también y a la misma hora se organizan actividades en Espacio Barqueta y el Pub Malarrosa (Zona Alameda).

El viernes 28, desde las 21:00, Mario el Mago ofrecerá su espectáculo de hipnosis en el Teatro de la Villa de Mairena del Aljarafe.

Programación de octubre

El jueves 4 de octubre, desde las 19:30, vuelven las actividades de calle a Espacio Barqueta y el Pub Malarrosa, ya a las puertas del fin de semana de clausura en el Teatro Alameda.

El viernes 5 de octubre, a las 21:00, Mario el Mago acude al Teatro Alameda con el espectáculo Porque la veo. Profesional desde hace más de 40 años, Mario el Mago destaca por su originalidad y creatividad de sus espectáculos, comunicativos y participativos y llenos de casualidades mágicas. Autodidacta, suele relatar alguna historia en sus juegos preferidos. Su genuina magia es muy cercana y es capaz de crear un halo íntimo y enigmático con el público.

Ya el sábado 6 de octubre, a las 21:00, se cierra el festival con la actuación de Héctor is Magic en el Teatro Alameda. Héctor es un carismático ilusionista sevillano que se recorre el mundo con sus espectáculos en los más prestigiosos escenarios y está muy feliz de poder volver a actuar en su tierra en el escenario donde actuó por primera vez cuando era un niño de tan sólo 12 años. En los últimos años, Héctor ha sido programado en más de 55 países.

Ha aparecido en algunos de los programas de televisión más prestigiosos del mundo como Le Plus Grand Cabaret du Monde, en Francia, Fool us!, en Las Vegas, o O Domingao do Faustao, en Brasil. Actualmente, puede verse su espectáculo de gira mundial en lugares como Disney o en el mayor barco de cruceros del mundo, el Symphony of the Seas, donde cada día deja asombrados a miles de espectadores.

Todas las actuaciones del festival van dirigidas a todos los públicos y la mayoría con entrada libre.