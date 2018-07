Una app sevillana para ligar en las discotecas

"Una noche trabajando en la discoteca me paré a observar a la gente y me pregunté: ¿a qué vienen aquí?". Ernesto Ramírez, estudiante en aquellos años y ahora ingeniero técnico industrial, se respondió a sí mismo con claridad: "vienen a conocer gente y a ligar". Esa reflexión que tuvo desde la planta de arriba de una discoteca de gran capacidad la ha convertido años después en una aplicación móvil llamada HiNight. Ramírez, de 31 años, explica el funcionamiento de esta app con sencillez: "tiene dos funciones: saber en tiempo real cómo de llena está una discoteca y mostrar quienes hay en ella una vez que estás dentro". Hace hincapié en esto último, pues "hasta que no estés en la discoteca no te aparecen quienes hay allí", aludiendo así a la geolocalización que garantiza la presencia de los usuarios en ese momento en esa discoteca.

Esta plataforma, lanzada el pasado sábado 30 de junio con una fiesta promocional en la Terraza Bilindo y ya en funcionamiento para Android e iOS, "facilita que la gente se conozca al evitar ese momento brusco de romper el hielo", afirma este tomareño que compagina este proyecto con su trabajo en la empresa aeronáutica Airbus. La aplicación, además de ayudar a elegir a qué discoteca ir, muestra perfiles del resto de usuarios que están en la misma discoteca, incluyendo fotografías, edad y género de otros usuarios para aumentar la posibilidades de éxito o match, como se suele conocer a ese momento en que dos personas se gustan a través de un sistema como este. "Al igual que en las famosas aplicaciones para ligar, cuando se produce un match, se abre un chat para poder hablar", añade Ramírez, que destaca la particularidad del "aquí y ahora" que permite conocer a la persona inmediatamente al estar los dos en el mismo local.

Este proyecto, que ya supera el centenar de descargas, está formado desde el pasado año por el mencionado ingeniero y los ingenieros informáticos Jorge Palomino y Karim Razak. Su objetivo es triunfar en Sevilla y poder expandirse a otras ciudades, algo que ya ha comenzado, puesto que este fin de semana lanzan el producto en una discoteca de Málaga. "Para nosotros el éxito sería llegar a 10.000 o 15.000 personas en Sevilla", revela Ramírez teniendo en cuenta las 45.000 personas censadas en Sevilla de entre 18 y 34 años según el Instituto Nacional de Estadística. Esos números se multiplicarían si la idea cuajase y pudieran dar el salto a ciudades más grandes como Madrid, Barcelona o el extranjero.

Las discotecas sevillanas, elementos imprescindibles para esta app, "han acogido bien la idea porque la aplicación fomenta que la gente vaya y los encuentros entre personas que crea suelen traer aparejadas consumiciones en las barras", según cuenta su ideador, que también afirma que "ahora mismo no hay nada similar en el mercado". La integración de información en tiempo real y conexión entre personas son las bazas que ofrece esta herramienta, que supone un paso más en la virtualización de las relaciones sociales de las nuevas generaciones.