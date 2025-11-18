Muestra de artesanía de Marruecos en uno de los edificio más bellos y desconocidos de Sevilla

Este martes, 18 de noviembre, y hasta el próximo día 21, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo acogerá la Feria de Artesanía de Marruecos, una cita excepcional que celebra la creatividad, el talento y la herencia ancestral de los maestros artesanos del Reino en un edificio único en Sevilla como es el Pabellón Hassan II, ubicado en la Isla de la Cartuja.

Organizada en el marco del nuevo Memorando de Entendimiento firmado entre el Ministerio de Artesanía y de la Economía Social y Solidaria del Reino de Marruecos y la Fundación Tres Culturas, esta feria constituye la primera gran acción de cooperación destinada a promover el saber hacer artesanal marroquí y a fortalecer los lazos entre Andalucía y Marruecos.

Durante cinco días y en horario de 10:00 a 19:00 horas, los visitantes podrán descubrir una exposición viva del arte marroquí a través de una cuidada selección de productos que reflejan la diversidad cultural y regional del país: alta costura, alfombras de Rabat, escultura en madera de tuya, alfombras Hanbel, decoración artesanal, productos del terruño, vestimenta tradicional sahariana, costura tradicional, diseño artesanal contemporáneo y alfombras bereberes.

Cada pieza cuenta una historia, la de un país que ha hecho del arte de la mano su carta de identidad. Desde los minuciosos bordados y la talla sobre madera de thuya hasta los tapices de Taznakht o los tejidos de Bzou, el visitante encontrará un universo de formas, colores y texturas que dialogan entre la tradición y la innovación.

Este evento se integra en la programación de la Semana ‘We Love Morocco’, que convertirá la sede de la Fundación Tres Culturas en un escaparate de la cultura marroquí, con desfiles de caftanes, talleres de demostración artesanal, música, gastronomía y espacios de encuentro entre creadores de ambos lados del Estrecho.

La Feria de Artesanía de Marruecos es una invitación a viajar sin salir de Sevilla, a conocer el alma de un país a través de sus materiales, sus colores y sus oficios. Un puente entre culturas que une el arte, la historia y la belleza cotidiana de Marruecos con el público andaluz.

Visitas guiadas durante la muestra

Con motivo de la celebración de la muestra, el que fue el Pabellón de Marruecos estará abierto para visitas guiadas de la mano del personal de la fundación, quien se encargará de acompañar a los visitantes en este recorrido, de manera que éstos puedan conocer de primera mano la filosofía de Tres Culturas. Dispondrán de información pormenorizada sobre las actividades programadas en cada momento por la institución, al tiempo que descubren los secretos y detalles de este singular edificio, uno de los más bellos que se levantaron para la Expo92 y de los pocos que aún se mantienen en pie.

La oferta de visitas guiadas se intensificará estos días con recorridos en horario de mañana y tarde, una estupenda opción para mostrar la belleza de este edificio que pasa desapercibido en los circuitos turísticos habituales por la ciudad. Las visitas se realizarán en grupos guiados, por lo que los interesados en participar deben inscribirse a través del enlace disponible en su página web. Los horarios son los siguientes: