Un brindis por el conocimiento en el Día del Padre

El Día del Padre llega y toca pensar si regalar un clásico de siempre o apostar por el Sherrymaster by Tío Pepe, el curso online de iniciación para conocer los vinos de Jerez y convertirse en un auténtico ‘sherrylover’.Un regalo muy original el que propone González Byass para una jornada tan señalada. El Sherrymaster by Tío Pepe online, será un regalo que no se quedará cogiendo polvo en la estantería. Y es que, con este curso de iniciación a los vinos de Jerez, palabras como Albariza, Fino, Amontillado, Oloroso, Palo Cortado o Pedro Ximénez ya no sonarán tan extrañas para aquellos padres que aprendan y disfruten con él.

La sabiduría la adquirirán a través de un contenido teórico-práctico y una cata online con Antonio Flores, enólogo de la bodega, donde los asistentes podrán conocer los vinos de Jerez desde el viñedo a la bodega, saber cómo identificarlos, a qué temperatura servirlos y cuáles son sus maridajes, entre otros aspectos.

Un gran aprendizaje

Esta apuesta por acercar a los consumidores, a través de la formación, todo lo que rodea al vino de Jerez se divide en 23 lecciones, repartidas en cinco bloques: “La Viticultura del vino de Jerez”, “Elaboración del Jerez y su crianza”, “Mixología”, “El Vino de Jerez en la Sala” y “Cata Iniciación a los Vinos de Jerez”. Cada lección cuenta con contenidos audiovisuales, impartidos por profesionales de González Byass, y materiales de apoyo descargables que permiten seguir, de forma clara y sencilla, el contenido del Sherrymaster by Tío Pepe online. Por último, el broche a la formación lo pone la cata en streaming de Antonio Flores, un momento donde, además, el alumno podrá plantear al enólogo las dudas surgidas a lo largo del curso.

'Pepe Chuletón', el amor cocinado a la piedra

San Valentín, una de las fechas más significativas para las parejas, está a la vuelta de la esquina. Pero este año tocará celebrarla de forma diferente. Las cenas románticos en los restaurantes suelen ser la elección preferida de los enamorados. Sin embargo, las restricciones horarias impuestas en la hostelería, como consecuencia de la tercera ola de la pandemia, frustran esos planes en la mayoría de los puntos de la geografía española.

Esta cita del amor este año cae en domingo, por lo que muchas parejas podrán optar por reservar para comer. No obstante, quienes prefieran esperar a la cena para la celebración, tendrán que contemplar la alternativa de preparar una cena gourmet en casa. Para ello, Pepe Chuletón el conocido "carnicero de las redes sociales", propone optar por la carne y en concreto por su Pack Homenaje Solomillo de Vaca Pepechu. “El solomillo es una apuesta segura en las comidas y cenas navideñas, por lo que decantarse por esta opción funcionará igual de bien en el día de San Valentín”, indica el famoso carnicero riojano.

Este Pack Homenaje, a su disposición en 48-72 horas, incluye dos medallones de solomillo de 500 gramos la unidad una botella de vino riojano, un bote de pimientos de cristal de pura cepa riojana, un kilo de espárragos de primera calidad, un saco de sal especial y un regalo sorpresa. Aunque su precio asciende a 118 euros, en la actualidad cuenta con un descuento. Su precio rebajado es de 94,40 euros.

Carne sin discusiones

Aunque son infinitas las maneras de cocinar los solomillos, Pepe Chuletón propone hacerlos a la piedra. “Usar una piedra volcánica permite que cada persona cocine su trozo de carne a su gusto; ya que esta una vez calentada en el horno se coloca sobre la mesa, siendo cada comensal el que decide cuanto asa la carne”, indica Pepe. “Otra opción es colocarla directamente sobre el fuego. Una vez calentada se bajaría el fuego al mínimo y ya estaríamos en disposición de cocinar la carne”, añade.