La firma de calzado Suela apuesta por la producción local en Andalucía con la creación de una colección textil de lino orgánico, hecha en exclusiva para su venta en el Polo Shopping Village de Sotogrande, espacio de compras donde Suela estará presente hasta el día 28 de agosto. Centralizar su producción en Cádiz es un voto a favor de la marca por el comercio de proximidad y el empleo de cercanía.

Este verano, Suela además está presente por primera vez en el Polo Shopping Village de Sotogrande de Cádiz, espacio de compras donde se ubican primeras marcas, con una selección de calzado premium y una colección textil creada en exclusiva en la misma localidad, para ofrecer a sus visitantes. La marca de calzado sostenible tiene desde siempre un fuerte compromiso con la producción de proximidad, impulsando y apoyando el empleo local, ya que elabora sus propuestas con zapateros artesanos que tienen garantizadas condiciones laborales dignas. Crear una colección de moda textil hecha en lino orgánico en talleres gaditanos de la Sierra de Grazalema bajo los mismos parámetros, es de nuevo una demostración de la apuesta de la marca por beneficiar la producción local y la economía en Andalucía.

Suela es una firma creada por Paula del Río en 2003 para calzar a una mujer atraída por un zapato ecológico contemporáneo, cómodo, femenino y de calidad. El corcho es un signo de identidad de la marca, utilizando bloques de este material laminado en las plataformas de sus modelos. Un material tan noble como innovador, que la diseñadora combina con diseños eclécticos y originales.

El corcho es un material noble muy sostenible, Suela lo utiliza por ser resistente, transpirable y pesar poco. Las suelas de corcho dan estabilidad y equilibrio al caminar, se adaptan a la huella debido a su gran elasticidad, y como el agua no las mojan, dificultan la proliferación de hongos y bacterias. Está comprobado que es un gran aislante térmico e impermeable a líquidos, de ahí que la firma lo utilice para las colecciones de invierno. Este material de proximidad que cumple con las restricciones ecológicas, se puede reutilizar, reciclar y tiene una huella de carbono muy baja. Su extracción del alcornoque no requiere la tala del árbol, no se toca la capa madre del árbol y esto permite que vuelva a regenerar esta corteza durante toda su vida. Todo un arte que necesita un grupo de profesionales conocedores y experimentados.

Como dato, cabe destacar que el sector corchero es vital respecto a la economía rural en el territorio andaluz. Si bien España y Portugal son los mayores productores de corcho, Andalucía genera más de la mitad de todo el corcho que se produce cada año en España, albergando gran parte de la superficie de alcornocal de nuestro país.

Según apunta Paula del Río, la diseñadora artífice de la marca, “Desde nuestros inicios hemos tenido muy claro que íbamos a tratar de producir lo más próximo posible al lugar de nuestro punto de venta, además la situación que vivimos actualmente nos ha llevado a reflexionar sobre nuestra dependencia de lugares lejanos y a pensar en lo importante que es apoyar la economía de proximidad y a las iniciativas locales, controladas y responsables”.

Ir de compras es una de las opciones favoritas por las que optan más de las 90.000 personas que visitan el Club de Sotogrande durante el Torneo Internacional en esos días. En un momento en el que cada vez existe un público más sensibilizado con el consumo responsable, Suela participa en el Shopping Village de Sotogrande con una selección de calzado premium creado con corcho y una colección textil de lino orgánico fabricada en Cádiz, aportando su grano de arena a la economía local.