Los caminos hechos pintura en '4,87 KM' de Rocío Muñoz Valseca en la Sala Patricio_Art

Los 4,87 kms que separan la finca familiar de la pintora de Albaida del Aljarafe están llenos de caminos de tierra que son los que, en su particular forma de entender el paisaje, Rocío Muñoz Valseca, ha interpretado en los cuadros que forman parte de la exposición inaugurada en la Sala Patricio (Avenida de la Palmera, 28). Son 10 cuadros en los que la artista hace una propuesta que une arte, territorio y memoria de la experiencia rural de un camino que conecta la carretera con la tierra que durante generaciones ha sido trabajada por la familia Rocío Muñoz Valseca. "Vengo de una familia de agricultores; mi abuela paterna tenía una finca agrícola que heredó de sus padres y que después gestionó y gestiona en la actualidad mi padre. La finca se encuentra entre Sanlúcar la Mayor y Albaida del Aljarafe", explicó.

Las obras seleccionadas para esta muestra surgen a partir de un proceso de observación y recolección directa de huellas, trazos y texturas generadas en ese mismo camino. "A través de luces y sombras genero volúmenes en mis obras", explica la pintora. Las tonalidades terrosas, rojizas y ocres conservan el vínculo directo con el entorno rural.

Exposición de Rocío Muñoz Valseca en la Sala Patricio_Art / José Ángel García

"Desde pequeña me ha llamado la atención la erosión que dejaban las lluvias sobre esos caminos. Veía mucha belleza en ello. Los dibujos que quedaban en el barro después de que sobre esas arenas húmedas pasaran los tractores que iban a trabajar en la zona y cómo cuando íbamos nosotros en el coche, mi padre tenía que ir sorteando el terreno entre hondonadas para poder pasar, o como en ocasiones nos quedábamos tristemente en casa porque el acceso era totalmente imposible", afirmó.

Rocío Muñoz Valseca (Sevilla, 1985) es licenciada en Bellas Artes con la especialidad de Pintura en la Universidad de Sevilla. Tiene estudio propio, en Tomares y gestiona la agenda cultural del proyecto Art Hub del hotel Barceló Sevilla Renacimiento, diseñando exposiciones tanto colectivas como individuales de artistas de cercanía, becas de residencias artísticas y un certamen de artes plásticas anual. 4,87KM llega a Sala Patricio tras haber estado en el Espacio Laraña de la facultad de Bellas Artes de Sevilla.