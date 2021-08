Las cinco canciones más escuchadas por los perros en Spotify

Sí, los perros escuchan música y, según sus dueños, esta acción suele suponer un antes y un después en la vida del animal. Con efectos relajantes, los cánidos disfrutan de esta terapia de una forma mucho más habitual de lo que parece. Así, lo ha anunciado Spotify que, con motivo del Día Internacional del Perro, ha indagado en las diferentes formas en las que los dueños de perros de todo el mundo utilizan la música y el audio para mantenerlos entretenidos y relajados, llegando a publicar la lista de las cinco canciones más escuchadas por los perros.

En total, más de 5 millones de dueños de mascotas han visitado Spotify para Mascotas desde su lanzamiento, a principios de 2020. Así, las playlists para mascotas se posicionan entre las más populares en Spotify en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, México, España, Brasil, Países Bajos y Polonia.

Por su parte, la compañía ha realizado una encuesta a más de 11.000 dueños en todo el mundo para averiguar más sobre la relación entre la música y estos animales. Así, los datos específicos para España revelan que un 28% de los dueños de perros considera que escuchar música puede ayudar a que sus perros estén relajados. Asimismo, uno de cada seis dueños españoles (16%) también cree que la música puede ayudar a que sus perros tengan un mejor comportamiento en general. De hecho, el 23% de los perros españoles disfruta de la música una media de dos a cuatro horas diarias gracias a sus dueños, mientras que un 3% de los perros escucha ya más de 12 horas de música a la semana.

Por otro lado, la Generación Z es, en general, la que más mima a los perros con la música. A nivel global, uno de cada diez jóvenes de la Generación Z ha creado una lista de reproducción especialmente para su perro, y un 11% cree que su perro tiene un gusto musical similar al suyo.

Las cinco canciones preferidas por los perros

Con millones de playlists para perros creadas por los usuarios de Spotify, las canciones pop se presentan como el género musical más popular, con artistas como Olivia Rodrigo y Lil Nas X entre sus favoritos. Las cinco canciones más añadidas a las playlists para perros generadas por los usuarios en Spotify a nivel mundial durante 2021 son:

Otros datos curiosos sobre las canciones más populares en las playlists para perros son:

Dog Days Are Over, la canción de 2009 de la artista británica Florence+The Machine, es la canción más popular añadida a las playlists para perros generadas por los usuarios de Spotify, seguida del éxito de Olivia Rodrigo, Good 4 u.Otras canciones con "guiño canino" que aparecen en las playlists para perros generadas por los usuarios de Spotify son Beggin' de Måneskin, Black Dog-Remaster de Led Zeppelin y Who Let The Dogs Out de The Baha Men.

Este estudio es el resultado de los datos obtenidos con la empresa de encuestas YouGov plc, con una muestra de 11.383 personas a nivel mundial, mayores de 18 años, y realizada del 12 al 20 de agosto de 2021.