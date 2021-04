Podríamos decir que el D’A (Festival de Cine de Autor de Barcelona) de 2020 nos salvó la vida cinéfila en pleno confinamiento duro. Allí descubrimos algunos títulos que nos acompañaron todo el año, como los documentales españoles My mexican pretzel o La mami, la cinta china Dwelling in the Fuchun mountains o la japonesa To the end of Earth. Y al D’A volvemos un año después (del 29 de abril al 9 de mayo) en su formato online, de nuevo en Filmin, que cuenta con casi 40 títulos de una nutrida programación que también será presencial en la capital catalana.

Algunos de estos títulos pasaron por el SEFF presencial, pero pueden recuperarlos ahora más cómodamente: la alemana Berlín, Alexanderplatz, de Burhan Qurbani, la inglesa Make up, de Claire Oackley, Siberia, de Abel Ferrara, la polaca Nunca volverá a nevar, de Malgorzata Szumowska, o DAU. Natasha, de Khrzhanovski y Oertel, uno de los largos de este monumental proyecto creativo ruso del que también podrá verse otra entrega, DAU. Degeneration.

Nos estimula ver en la programación la cinta francesa ¡Al abordaje!, de Guillaume Brac, un relato de amores veraniegos que rememora el espíritu y las formas del mejor Rozier, la también francesa Passion simple, de Daniele Arbid, Isabella, lo nuevo del argentino Matías Piñeiro, En la oscuridad, del lituano Sharunas Bartas, o El teléfono del viento, regreso de Nobuhiro Suwa a Japón para acompañar el viaje de duelo de una adolescente años después de la catástrofe de Fukushima.

La nutrida sección ‘Talents’ se nos antoja todo un mundo por descubrir, en su mayoría operas primas, y entre los títulos españoles más sugerentes de esta edición encontramos los ensayos documentales Vaca mugiendo entre ruinas, de Ramón L. Bandé, Armugán, de Jo Sol, Los continentes, de Pablo Kanblue, Anunciaron tormenta, de Javier Fernández Vázquez, sobre el pasado colonial español en Guinea, o la correspondencia filmada entre Meritxell Colell y Lucía Vassallo de Transoceánicas.

Palomares: más allá del chapuzón de Fraga

La imagen de un fláccido Manuel Fraga en bañador saliendo del mar en la playa de Quitapellejos, Palomares (Almería), forma ya parte de ese imaginario popular de la España franquista (1966) que intentaba normalizar la situación y tranquilizar a la población después de uno de los accidentes aéreos más peligrosos de la segunda mitad del siglo, cuando cuatro bombas H cayeron en la zona después del choque en pleno vuelo de dos aviones norteamericanos. La famosa foto buscaba eclipsar el trasfondo trágico y político del suceso, que se saldó con siete muertos, estuvo a punto de convertirse en una verdadera catástrofe nuclear e hizo que vecinos de la zona estuvieran sometidos a pruebas de control de radiación durante años.

En la estela de El Palmar de Troya, con un formato que mezcla testimonios de testigos y especialistas, material de archivo, documentos desclasificados y reconstrucciones ficcionales, la serie Palomares: días de playa y plutonio (Movistar+) se acerca a aquel incidente para desentrañar el contexto de la Guerra Fría y los acuerdos hispano-norteamericanos, el ocultamiento de la verdad por parte de las instituciones y el famoso golpe de efecto de Fraga para ir al fondo de la cuestión y sus repercusiones con tanta minuciosidad como cierto sensacionalismo.

Cine, diversidad y más nueva ola checoslovaca

Cicus y Filmoteca de Andalucía prosiguen con el ciclo dedicado a la nueva ola checa con la proyección, el lunes 3 de mayo a las 19h., de ¡Al fuego, bomberos! (1967), el cuarto largometraje de Milos Forman, divertida sátira de la burocracia oficial y sus responsables en la que el director de Los amores de una rubia seguía desplegando su mirada documental y su particular sentido del humor para desmontar los mitos del régimen comunista. Sería su última película checa antes de marcharse a Estados Unidos.

En la Fundación Tres Culturas, Los Martes de cine de mayo estarán dedicado al fomento de “la diversidad como parte del patrimonio común de la Humanidad”, y se abren el día 4 (19:30h.) con el documental Beirut, Buenos Aires, Beirut (2011, Hernán Belón), que sigue los pasos de Grace, una mujer de origen libanés en Buenos Aires que descubre la asendereada historia secreta de su bisabuelo y su familia.

El estreno de la semana

35 años después de su fundación, en los que se ha mantenido siempre fiel a su concepción artesanal del anime, el estudio japonés Ghibli lanza su primer largo en 3D/CGI, este Earwig y la bruja que dirige Goro Miyazaki, a la sazón hijo del maestro y más que probable heredero de la marca. Una cinta que vuelve a adaptar una novela de Diana Wynne Jones (El castillo ambulante) y que promete tantas aventuras juveniles como debates sobre la esencia del estudio.