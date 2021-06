El cine de la belleza eterna

Las cuatro películas de este extraordinario ciclo para los sábados de junio (del 5 al 26, todas las sesiones a las 18h.) en Caixaforum tienen mucho en común. Al menos tres de ellas son obras maestras indiscutibles; las cuatro están dirigidas por cuatro grandes autores italianos en el esplendor de sus carreras; las cuatro pertenecen a una época en la que el cine moderno dialogaba con la tradición y la gran cultura europea a través de una visión personal del cine que aún no estaba reñida con el gran público.

Como apunta su texto introductorio, “las películas de este ciclo no plantean la belleza, no la filman, no se proponen ser bellas, pero la contienen y la desbordan desde un punto de vista estrictamente emocional, humanista y cinematográfico. Los filmes seleccionados se funden con las bellas artes y se vinculan con la idea de clasicismo, tanto por los referentes de las obras en las que se inspiran como por la razón, el orden y la harmonía que representan”.

El crítico de Diario de Sevilla y profesor Carlos Colón será el encargado de presentar e introducir los cuatro filmes del ciclo, que arranca el sábado 5 con la monumental El gatopardo (1963), de Luchino Visconti, adaptación de Lampedusa que, con Burt Lancaster, Alain Delon y Claudia Cardinale, retrata el huracán de la Historia al Rissorgimento de Italia, a finales del XIX, en una Sicilia donde la aristocracia rural intenta sobrevivir al fin de su tiempo”.

El sábado 12 se proyectará El evangelio según San Mateo (1964), de Pier Paolo Pasolini, “La mejor adaptación nunca hecha de un texto bíblico, por un director ateo que representa a Cristo como hombre y revolucionario. El guion es estrictamente fiel, y el imaginario mezcla el rigor románico con la tradición austera del Mediterráneo. Interpretada por gente humilde, es un poema severo y glorioso como la música de Bach”.

Satiricón (1969), para el día 19, propone un viaje en el tiempo más lejano aún. Fellini vuelve a filmar y soñar Roma en decorados de Cinecittá, una ciudad barroca, lujuriosa grotesca, nostálgica, perversa y santa. El texto de Petroni es la excusa literal para hacer un viaje a la quintaesencia felliniana, la versión más exacta de cómo eran la ciudad y sus habitantes 54 años antes de Cristo”.

Y ya el día 26 de junio, el Romeo y Julieta (1968) de Franco Zefirelli se conecta con Renacimiento a través del “esfumato de Leonardo, las pieles de mármol de Miguel Ángel y los colores de la ternura de Rafael para dar vida a los personajes de Shakespeare con la edad correcta (protagonizados por Olivia Hussey y Leonard Whiting), la energía, el idealismo, la delicadeza y el humor necesarios”.

Ronda de festivales online: FCAT + Documenta

La 18ª edición del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger está en marcha desde el pasado día 28 en su modalidad presencial, pero también, hasta este domingo 6, en Filmin, que acoge una selección de títulos de sus distintas secciones. Los más destacados: Softie, el documental del keniano Sam Soko, She had a dream, de la tunecina Raja Amari, Ar condicionado, del angoleño Fadrique, “una sofocante ópera prima que, a ritmo de jazz y hip hop, nos introduce en un mundo alucinado y surreal”, o En route pour le millard, de Dieudo Hamadi, un documental presentado en Cannes que explora el coraje y la determinación de los supervivientes de los crímenes de Guerra en la República del Congo.

También hasta el domingo 6 pueden ponerse al día con la programación del 18º DocumentaMadrid, y el consejo es que lo hagan directamente con los títulos premiados: All light, everywhere, de Theo Anthony, sobre la influencia de las tecnologías de la vigilancia en la sociedad contemporánea; Esquirlas, de la argentina Natalia Garayalde, que indaga en la corrupción y los crímenes de la era Menem a través del archivo familiar; la portuguesa No táxi do Jack, de Susana Nobre, o la cubana Abisal, de Alejandro Alonso, que se adentra en un cementerio de barcos filmado como territorio fantasmal.

Capitanes, Cinetones y Cinesines a 21 Grados

La programación de '21 Grados' de Cicus acoge de nuevo los proyectos Cinetones y Cinesines bajo el título genérico de Sonidos en blanco y negro. En el primero, el trío formado por Manuel Méjiome, Elena Jiménez e Ismael Colón pondrá músicas originales en vivo a clásicos del cine surrealista el lunes 7, a las 22:30h.: La estrella del mar (1928, Man Ray), Un perro andaluz (1929, Luis Buñuel) y At land (1944, Maya Deren). El martes 8, Adrián Begoña pone música a Why worry? (1923, Newmeyer y Taylor), y el miércoles 9 a la misma hora, Luis Navarro, Chema Tornero, Jose Gómez y Javi Repiso (Cinesines) acompañarán musicalmente al clásico del cine alemán mudo El último (1924, F. W. Murnau).

El ciclo dedicado al décimo aniversario del Festival Márgenes va llegando a su fin y lo hace con una de las películas fundacionales del otro cine español, la primera del hoy reconocido Oliver Laxe, Todos vós sodes capitáns (2010), ensayo documental rodado con niños en Tánger y premiado en Cannes que se proyecta el lunes 7 a las 19:00h.

El (re)estreno de la semana: 'Reservoir dogs'

En siete meses se cumplirán 30 años del estreno de Reservoir dogs en Sundance, o lo que es lo mismo, 30 años de la revelación de Tarantino como nuevo valor del cine ’indie’ norteamericano forjado desde la cinefagia de videoclub y una reelaboración prodigiosa y transversal de la historia del cine al servicio de un ‘film noir’ de diálogos memorables en boca de un puñado de atracadores en traje de chaqueta. Para celebrar la efeméride, la película regresa hoy a los cines españoles.