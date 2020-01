Rebautizada como Cinepolska, la muestra itinerante de cine polaco contemporáneo que organiza el Instituto Polaco de Cultura en colaboración con las respectivas filmotecas autonómicas, desembarca este mes de febrero en la sede sevillana de la Filmoteca de Andalucía en Cicus (días 3, 10, 17 y 24, todas a las 20h.) para ofrecer una nueva selección de ficciones y documentales recientes de aquel país que no han encontrado distribución comercial en la cartelera española.

El éxito consecutivo de Pawel Pawlikowski con Ida y Cold war, aclamadas por la crítica, ganadoras de los principales premios del cine europeo y finalistas en los Oscar, volvía a poner de nuevo en el mapa internacional a una cinematografía que, desde finales de los cincuenta, y en sucesivas oleadas entre el régimen comunista y la apertura democrática, ha dado algunos de los nombres claves del cine moderno: Wajda, Zanussi, Munk, Kawalerocwicz, Polanski, Zulawski, Skolimowski, Kiesklowski, Holland o, más recientemente, Szumowska, Wasilewski o Jan Komasa, que acaba de obtener una candidatura al Oscar a la mejor película de habla no inglesa con Corpus Christi.

Si muchos de aquellos nombres fueron sinónimo de un cambio de temática (hacia el revisionismo histórico) y una renovación estilística (visible en los más jóvenes, salidos de la famosa Escuela de Lodz), la diáspora por motivos políticos o profesionales (Polanski a Hollywood y luego al destierro francés, desde donde acaba de estrenar la autoexculpatoria El oficial y el espía; Zulawski y Skolimowski a Francia o Inglaterra) disolvió el grupo en trayectorias autoriales que se han mantenido a lo largo de los años con más o menos presencia internacional y que se cerraba simbólicamente en 2016 con la muerte de Wajda y Zulawski. Aún en activo a los 80 años, Zanussi sigue fiel a su credo humanista-religioso y en 2018 estrenaba Éter.

Pero hay nuevos nombres que se han incorporado a la industria polaca en los últimos años, y esta muestra nos los presenta. El lunes 3 arranca con 53 guerras (2018), de la también actriz Ewa Bukowska, basada en las memorias de Grażyna Jagielska, periodista y mujer del reportero de guerra Wojciech Jagielski, un filme sobre la dificultad de conciliar la intimidad de la pareja y el compromiso con la vida profesional a lo largo de dos décadas.

El día 10 le toca el turno a Fuga (2018), de Agnieszka Smoczynska, un relato basado en un caso real que se dio a conocer en la televisión sobre la reconstrucción de la memoria y la identidad de una mujer que las ha perdido.

El lunes 17 llega el único documental de la selección. La aldea de las vacas nadadoras (2018), de Karatrzyna Trzaska, propone un choque entre la nueva visión ecológica y las ancestrales tradiciones rurales. Tres jóvenes ecologistas aprovechan sus vacaciones para buscar lugares donde la gente viva en armonía con la naturaleza. Mientras viajan por el Oriente polaco encuentran una preciosa aldea de la región de Podlasie donde alquilan una antigua casa de madera. Allí meditan, rezan a la luna, se lavan desnudos, se compadecen de los animales y combaten el desperdicio de alimentos.

Este mes de cine polaco se cierra el día 24 con la mucho más académica El mayordomo (2018), del veterano Filip Bajon, una superproducción histórica que abarca cuatro décadas en la vida de la familia prusiana von Krauss y que cuenta la asendereada historia de amor entre un joven y una aristócrata en pleno conflicto nacionalista entre alemanes, polacos y casubios tras la Primera Guerra Mundial que desembocaría en la masacre en 1919 de miles de personas de varias nacionalidades a manos de los alemanes en los bosques de Piaśnica.

Lynch y el mono parlante

Sin previo aviso ni promoción, y para regocijo del orbe lynchiano, que no ha tardado en buscar retorcidas conexiones con otros episodios o pasajes de su filmografía, el pasado 20 de enero desembarcaba en Netflix What did Jack do?, el corto de 17 minutos escrito, dirigido, montado y suponemos que también sonorizado (¡y cómo!) por David Lynch, una pieza en blanco y negro nacida de un encargo en 2016 de la Fondation Cartier pour L’Art Contemporaine de París y que apenas se había visto en el Festival of Disruption de Nueva York en 2018.

Protagonizado por el propio Lynch y un pequeño mono parchanlín impecablemente vestido, el corto se propone como un surreal duelo en plano-contraplano en forma de interrogatorio policial en el que el director de Twin Peaks da rienda suelta a su gusto por paladear las palabras (nombres, apellidos, lugares…) en su más pura y abstracta sonoridad, a toda una retahíla de refranes, dichos y frases hechas y al vaciado del lenguaje tópico de la jerga policial y cinematográfica propia del film noir en un ejercicio rítmico y humeante en el que las texturas granulosas de la imagen encuentran su perfecto correlato en un tratamiento que recrea aquel viejo y crepitante sonido monoaural del cine clásico.

El mono Jack Cruz y el elegante señor Lynch se retan y recrean en sus respectivos papeles de interrogador e interrogado en un juego dialéctico de preguntas, réplicas y contrarréplicas en el que el sentido del relato se desplaza del contenido al continente, como si el único y verdadero interés del proyecto consistiera en poner una vez más a prueba la materia elemental y primaria de la que está hecho el lenguaje cinematográfico y sus límites expresivos: imágenes, palabras y sonidos sometidos a un sencillo extrañamiento y concebidos como un doble juego para el cineasta y su espectador.

El estreno de la semana: 'Waves'

Después de la inquietante Llega la noche, Trey Edward Shults cambia de registro para abrazar el melodrama más desgarrador en esta Waves que viaja hasta una Florida en colores saturados y noches de neón para contar la historia de dos hermanos de una misma familia negra acomodada azotada por la tragedia bajo unas formas muy estilizadas y contemporáneas y con una potente banda sonora a cargo de Trent Reznor y Atticus Ross.