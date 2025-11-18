Compromiso, arte y esperanza en la nueva agenda solidaria de la AECC en Sevilla

La lucha contra el cáncer se tiñó este lunes de arte, compromiso y esperanza en la presentación de la Agenda Solidaria 2026 de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), celebrada en el Hotel Seises de Sevilla. Un año más, este proyecto se convierte en un puente entre la creatividad y la solidaridad, destinando lo recaudado a programas de prevención, investigación y apoyo integral a pacientes oncológicos y sus familias.

Voluntarias de la AECC en un stand con las agendas solidarias. / M. G.

El acto estuvo conducido por Julio Muñoz, El Rancio Sevillano, que ejerció de maestro de ceremonias y recordó que estas agendas son "maravillosas". "Son un detector de buena gente y gente valiente", dijo. Asimismo, destacó el trabajo de la AECC para llegar al objetivo de que para 2030 el 70% de los casos de cáncer puedan superarse, recordando que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerá la enfermedad a lo largo de su vida.

El artista José Tomás Pérez Indiano, autor de los diseños exclusivos de la agenda, resaltó la inspiración que le aportaron los voluntarios de la asociación. "Su entrega inspira cada trazo de esta agenda. He querido reflejar la salud a través de la luz y la viveza que transmite la pintura de Sorolla, un paralelismo que encarna el espíritu de la AECC", afirmó.

Por su parte, Ignacio Sánchez-Mejías, secretario de la AECC en Sevilla, subrayó la importancia de la agenda como herramienta solidaria. "Cada ejemplar permite recaudar fondos que impulsan proyectos de investigación y sostienen servicios esenciales para pacientes y familias. Con nuestra inversión anual desde la Fundación Científica mantenemos a 2.300 investigadores; ahí es donde va realmente el dinero", indicó.

La clausura del acto corrió a cargo de Silvia Pozo, Delegada Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, quien destacó el compromiso institucional en la lucha contra el cáncer y la relevancia de la investigación y la prevención como pilares fundamentales. Pozo puso en valor también el papel de las asociaciones y el voluntariado, "pieza clave para que ninguna persona afectada se sienta sola".

Con la Agenda Solidaria 2026, la AECC en Sevilla invita a la sociedad a transformar el arte en acción, recordando que cada agenda vendida es un paso más hacia la esperanza. Los ejemplares pueden adquirirse escribiendo a sevilla@contraelcancer.es o visitando la sede en Calle Marqués de Paradas.