Cortes de carretera por el XII Rallye Sliks en la Sierra Morena de Sevilla este fin de semana

La Sierra Morena de Sevilla acoge este fin de semana una intensa actividad automovilística que va a afectar al tráfico en varias localidades. Este 17 y 18 de octubre se celebra el XII Rallye Sliks-Sevilla 2025, que recorrerá las carreteras de la comarca con diez tramos que obligarán a cortes temporales de tráfico durante la jornada del sábado. Todas las personas que vayan a moverse por la zona deben tener en cuenta este evento.

Según el documento oficial de horarios publicado por la Escudería Sliks Sevilla, las restricciones afectarán principalmente a las carreteras SE-8101, A-8101, SE-7104 y A-455, en los entornos de Las Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes, El Pedroso, Cazalla de la Sierra y Constantina. Los cortes se activarán antes del paso de los vehículos de competición y se mantendrán hasta que finalice el tránsito de los competidores y el operativo de seguridad.

Cartel del rally.

Para minimizar los perjuicios, la organización establecerá rutas de desvío, especialmente fuera de los tramos cronometrados, pero se espera que las carreteras alternativas sufran mayor presión de tráfico. Los residentes de municipios aledaños deberán prever que sus accesos locales puedan verse afectados en ciertos momentos.

El centro del evento será El Pedroso, donde el viernes 17 se realizarán las verificaciones técnicas y administrativas por la tarde. Se pondrán a punto sus vehículos antes de la ceremonia de salida oficial desde el centro de la localidad. Su recinto ferial también acogerá el sábado por la noche la entrega de premios.

Tramos y horarios de los cortes

El primer coche saldrá del parque cerrado de El Pedroso a las 06:30 y el tráfico no se normalizará hasta alrededor de las 20:50, cuando concluya el último tramo y se cierre el rally.

Mapa con los trazados del rally.

TC 1: Las Navas de la Concepción (11,87 km)

Cierre aproximado: desde las 07:00

desde las 07:00 Primer coche: 07:33

07:33 Reapertura estimada: 09:15

09:15 Carretera afectada: SE-8101

Será el tramo inaugural, con paso de vehículos prioritarios y de organización desde primeras horas de la mañana.

TC 2: La Puebla de los Infantes (13,91 km)

Cierre desde : 07:30-07:45

: 07:30-07:45 Primer coche: 07:57

07:57 Reapertura: 09:30

09:30 Carreteras afectadas: SE-7104 y otras vías comarcales entre Las Navas y La Puebla

Durante este periodo, el tránsito estará completamente cerrado y no se permitirá el acceso de vehículos civiles.

Tras este segundo tramo, los equipos regresarán a El Pedroso para el primer reagrupamiento y asistencia, entre las 08:30 y 10:30, lo que también supondrá cortes y tráfico controlado dentro del casco urbano.

TC 3: Las Navas de la Concepción (repetición, 11,87 km)

Cierre: 10:20

10:20 Inicio: 10:52

10:52 Reapertura: 12:25

12:25 Carretera afectada: SE-8101

TC 4: La Puebla de los Infantes (repetición, 13,91 km)

Cierre: 10:45-11:00

10:45-11:00 Inicio: 11:16

11:16 Reapertura: 12:45-13:00

12:45-13:00 Carreteras afectadas: SE-7104 y otras vías comarcales entre Las Navas y La Puebla

El bloque matinal finalizará con un nuevo paso por El Pedroso, donde se celebrará el segundo reagrupamiento y asistencia hasta las 14:30.

TC 5: El Pedroso (9,21 km)

Cierre: 13:30

13:30 Inicio: 13:48

13:48 Reapertura: 15:15

15:15 Carretera afectada: A-8101

Este tramo discurre por las inmediaciones de El Pedroso y podría generar retenciones en los accesos al municipio.

TC 6: Cazalla de la Sierra-Constantina (6,79 km)

Cierre: 13:50–14:00

13:50–14:00 Inicio: 14:11

14:11 Reapertura: 15:40

15:40 Carretera afectada: A-455

Uno de los tramos más concurridos por espectadores, con circulación totalmente prohibida durante el paso de los coches.

Tras un nuevo reagrupamiento (15:00-16:30), la caravana afrontará la parte vespertina del rally.

TC 7: El Pedroso (repetición, 9,21 km)

Cierre: 15:30

15:30 Inicio: 15:56

15:56 Reapertura: 17:30

17:30 Carretera afectada: A-8101

TC 8: Cazalla de la Sierra–Constantina (repetición, 6,79 km)

Cierre: 16:00

16:00 Inicio: 16:19

16:19 Reapertura: 17:50

17:50 Carretera afectada: A-455

El último bloque de la jornada se disputará ya al anochecer:

TC 9: El Pedroso (nocturno, 9,21 km)

Cierre: 17:45–18:00

17:45–18:00 Inicio: 18:04

18:04 Reapertura: 19:35

19:35 Carretera afectada: A-8101

TC 10: Cazalla-Constantina (nocturno, 6,79 km)

Cierre: 18:10–18:20

18:10–18:20 Inicio: 18:27

18:27 Reapertura: 20:00

20:00 Carretera afectada: A-455

El rally finalizará en el parque cerrado de El Pedroso, con llegada de los primeros vehículos en torno a las 20:45.

Consejos para los vecinos y visitantes

La organización y las autoridades locales recomiendan evitar circular por las carreteras afectadas durante todo el sábado. En caso de que sea necesario el desplazamiento, se acoseja planificarlo entre las 07:00 y las 21:00.

Por supuesto, hay que atender en todo momento la señalización temporal y seguir las indicaciones de los agentes de tráfico y comisarios del rally.

En el caso de la localidad de El Pedroso, la circulación se verá afectada en la ubicación del parque cerrado y de las zonas de asistencia desde el propio viernes.