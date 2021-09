El deseo de Martín Fernández

Martín Fernández acaba sus clases con una sonrisa y una ilusión desmesurada. La razón no tiene más secreto de que un día pidió un deseo y ha logrado contagiar su ilusión a sus alumnos. Este profesor es el director artístico de Educo-Música y ha puesto en marcha una obra compuesta por él y protagonizada por niños de 5 a 12 años que tiene previsto estrenar a final de este nuevo curso. Un proyecto que en Sevilla es pionero y que, sin duda, enriquece la oferta de ocio infantil.

A muchos su cara le suena porque Martín Fernández fue semifinalista del concurso Got Talent España. Ya había subido a los escenarios profesionales con musicales como El fantasma de la ópera. Pero su pasión por la música y el teatro vienen de antes. Este sevillano, que ha crecido entre Torre de la Reina y Alcalá del Río, comenzó sus estudios musicales tocando la flauta travesera con 7 años, la edad que tienen algunos de sus alumnos, y siguió su formación en el conservatorio. También estuvo estudiando con Antonia Molina y Juan Ronda para perfeccionar su aprendizaje. Pero nunca perdió de vista el mundo del espectáculo. De hecho, participó como corista en todas las óperas y zarzuelas que pudo. Y eso alimentó su sueño: aportar su granito de arena en el teatro musical.

Primero pasó por varias compañías amateur y algunas más profesionales donde se formó y conoció el género. “Estuve algunos años de gira con algunos musicales, pero al final me decanté por el proyecto en el que estoy actualmente, Educo-Música, porque me daba la oportunidad de quedarme en mi tierra ejerciendo una vertiente didáctica, creciendo y trabajando en algo que no tiene precio”, explica.

Eso que le fascina es componer y desarrollar talleres y musicales para niños, sobre todo, de 0 a 8 años, el rango de edad en el que la oferta de ocio infantil es más escasa. Y transmitir así a ellos toda la pasión que siente por este mundo artístico. “La creación de este musical llevaba muchos años en mi mente, tenía ideas, pero fueron mis propios alumnos los que me fueron un guiando por el camino sin darme cuenta”, explica. Así, el argumento del musical gira sobre la propia visión del mundo que tienen los niños: “Yo simplemente fui añadiendo música a sus ideas y creando el guión en base a eso, algo impensable si no tienes un grupo que trabaje con la ilusión con la que trabajan mis alumnos”.

El mensaje que transmite el musical, no obstante, se dirige a todos los públicos. “Uno de los problemas principales que encuentro en los adultos es la pérdida de la inocencia, la imaginación y, en consecuencia, de esa creatividad que tenemos de pequeños”, apunta. Él, “por suerte”, nunca he perdido a ese niño interior que muchas veces se esconde en un cajón por temor a no crecer. Y eso le facilita la buena conexión con sus alumnos, pues su trabajo le permite sacarlo a la luz cada día. “A los niños les hago mucho hincapié en que no deben perder nunca esa forma de ver el mundo, ése es el mensaje, pero si de paso podemos ayudar a algún adulto a reencontrarse con su niño interior será maravilloso”, desea Martín Fernández, que apura el guión y la música de las nuevas canciones que presentará a sus alumnos.

Cuando le preguntan la clave del éxito y la conexión que tiene con los pequeños no duda: “Muchas veces pensamos que los niños no tienen nada que decir y en eso estamos muy equivocados; ellos pueden darnos muchas lecciones y ayudarnos a ver el mundo de forma distinta, son personas con sus sentimientos, ideales y sólo quieren que se les escuche y se les tenga en cuenta”.

El musical es un homenaje a la infancia y una llamada de atención a aquellos niños que intentan cambiar su forma de ser para parecer más adultos o seguir determinadas modas. Y, por ello, en la temática del musical figura también la adicción de los menores a las redes sociales, un asunto que preocupa mucho a las familias y educadores. Más allá del aprendizaje musical y el espectáculo en sí, el taller busca reforzar y concienciar a niños y adultos de la necesidad de cultivar valores, como el respeto mutuo o la amistad.

Sin desvelar más detalles, el musical está protagonizado por Carol y su amiga imaginaria, Estela. Recién llegada a un nuevo colegio, la niña tiene que aprender a vivir en un lugar en el que la imaginación, los juegos con amigos y el valor de las risas han quedado en último plano.

Martín Fernández cuenta con la colaboración de Alicia González, directora de teatro de Educo-Música, que también ha escrito y dirigido ya la aclamada obra Los ojos de Martirio, una adaptación de La Casa de Bernardo Alba de Federico García Lorca donde la docente muestra su compromiso social con la igualdad de género.

Para Martín Fernández, el apoyo de Alicia González como el respaldo de Lorena Lara Huertas, directora del proyecto, es la clave que garantiza el éxito. “Algo que yo valoro mucho de Educo-Música es la posibilidad de tener compañeros de locuras que se lanzan contigo a llevar a cabo cualquiera de tus ideas con confianza ciega”, aplaude.Este proyecto de teatro musical está financiado por Educo-Música y se ensaya desde el curso pasado en el colegio Azahares, en Sevilla Este. Pero la intención es que se pueda representar en junio en un escenario mayor y accesible para el público. El tema principal de la obra, Pide un deseo, fue grabado por el profesor Martín Fernández con la ayuda de todos los alumnos del taller de teatro musical, con quien compartió ya la experiencia de oírse en un estudio.

¿Es éste el germen de una compañía de teatro infantil en Sevilla? Martín Fernández dice que la idea está ahí y que le encantaría desarrollarla, pero de momento el objetivo es que el proyecto de Educo-Música crezca y este curso se contagie la ilusión a más alumnos para montar otros musicales.