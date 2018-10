El documental solidario ‘Todos los caminos’, protagonizado por Dani Rovira, se estrena en el SEFF2018

El actor Dani Rovira protagoniza la película documental que se estrenará en el Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF18) bajo el título Todos los caminos, un filme para apoyar la investigación del Síndrome de Rett, dirigido por Paola García Costas.

En Todos los caminos, Dani Rovira emprende un viaje en bicicleta desde Barcelona hasta Roma para dar visibilidad e incentivar la investigación del Síndrome de Rett, una rara patología neurológica que padece la pequeña Martina. Una película documental, dirigida por Paola García Costas, que tendrá su premiere mundial en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y está protagonizada además por Francisco Santiago (padre de Martina), Germán Torres, Martin Giacchetta, Clara Lago, Marina Maldonado, Martina y Daniela Santiago, Juanjo Gallego, y Manuel Jerez.

Un viaje en bicicleta de Barcelona al Vaticano

El popular actor Dani Rovira y Paco, el padre de una niña afectada por una enfermedad rara e invisible llamada Síndrome de Rett, recorren más de 1.500 kilómetros en bicicleta desde Barcelona a Roma. Acompañados por dos amigos más, Martín y Germán, su objetivo es llegar con su causa social al Papa Francisco y dar visibilidad. En esta excitante road-movie internacional que atraviesa España, Francia e Italia, Dani Rovira y sus amigos se enfrentan a cientos de kilómetros en bicicleta como una montaña rusa de acontecimientos y emociones.

Una aventura cinematográfica por la vida y transformación de todos los personajes implicados en este reto deportivo solidario y peligroso, donde la amistad, la identidad, la ternura, y, sobre todo, el humor son claves. Y la defensa de la infancia, el motor de su causa, pues en paralelo al reto deportivo transcurre un viaje por la existencia de la bella Martina, la hija de Paco y niña afectada por el Síndrome Rett, una enfermedad rara que en la actualidad no tiene cura y donde la investigación es su única esperanza.

Una historia de héroes por Paola García Costas

Paola García Costas, guionista y directora del documental Línea de meta, candidato Goya 2016 y premiado en diversos festivales de cine internacionales, entró en este proyecto por "todas esos niños que serán siempre niños por encima de cualquier enfermedad".

Paola acompaña con su cámara el viaje desde Barcelona hasta el Vaticano: "Suponía un reto el hacer una película documental para cines y para todos los públicos, partiendo de un tema tan delicado como es la infancia y la enfermedad, donde a la mayoría de la gente a priori nos puede dar miedo. Sin embargo, humildemente, creo que lo hemos conseguido, porque esta película sin edulcorar la realidad, es una aventura mítica. Es como un viaje del héroe exterior e interior de todos los personajes, donde el que aparentemente entra a ayudar, acaba siendo ayudado", señala la directora.

Los protagonistas y una canción de Antonio Orozco

Dani Rovira, que participa en el documental además apoyándolo desde su Fundación Ochotumbao, junto a Clara Lago, apunta que "este proyecto nació de una primera llamada de Paco, y al final de una pequeña locura 'oye nos vamos a Roma un poquito de visibilidad y recaudar algo de fondos', al final el proyecto cobró una envergadura y se fue uniendo gente, y se ha convertido en una de las aventuras más bonitas que he tenido nunca".

Para Francisco Santiago, padre de Marina, "tener una hija pluridiscapacitada corta tu línea de vida, esa que llevabas escribiendo, con tus sueños, tus inquietudes, logros y metas. Pero cuando eres capaz de levantarte, y empezar a dibujar una nueva línea de vida, ves que con ella, con Martina, esa línea está más marcada, es más fuerte y no se borra nunca". "Cuando este proyecto empezó, sentí que uno puede llegar a hacer lo que se proponga, solo hace falta salud y quise decirle a mi hija que iba aprovechar la oportunidad que la vida me ha dado para andar Todos los Caminos por ella y me levantaré cada día por hacerla feliz".

La canción original de Todos los caminos, La Nana del Camino, está compuesta e interpretada por Antonio Orozco, y Paola García Costas ha rodado un videoclip que se estrenará después de la película. En palabras del compositor y cantante, "sobre Todos los Caminos diría que no hay meta sin camino".

Entre el equipo de la película documental destacan además las colaboraciones y el compromiso de Pablo Cervantes (con más de 34 bandas sonoras de cine y nominado varias veces a los Goya) que compone la banda sonora, o el montaje de José M. G. Moyano (Ganador del Goya por La Isla Mínima y nominado por muchas otras películas de Alberto Rodríguez) junto a Darío García García (nominado en montaje al Goya por la película documental Paco de Lucía: la búsqueda).

Todos los caminos está producido por Costas Films, con la participación de la Asociación Mi Princesa Rett (una entidad sin ánimo de lucro que llevada por padres y madres llevan a cabo desde hace tiempo una lucha extraordinaria para incentivar la investigación y el cuidado del Síndrome de Rett una enfermedad rara que afecta principalmente a niñas). Además cuenta con la colaboración de la Fundación Ochotumbao, entidad fundada por los actores Dani Rovira y Clara Lago con el objetivo de apoyar a aquellos proyectos dirigidos a mejorar la vida de las personas más desfavorecidas, la conservación del medio ambiente y la defensa de los animales.