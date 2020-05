Cómo han cambiado nuestros hábitos, según Google

Las medidas de confinamiento por la pandemia del Covid-19 ha abierto muchas incógnitas en torno al futuro. Una de ellas gira en torno al comportamiento del consumo. ¿Llegarán nuevos hábitos? ¿Volverá todo a ser como antes? ¿Nos haremos más digitales? Dani Jurado, CEO de la agencia Impulsoh, cuenta detalles sobre los estudios de Google Insights en Europa, donde repasan los intereses y comportamientos de los usuarios durante la pandemia.

En las primera semanas de confinamiento, las tendencias de búsqueda en Google giraban en torno a órdenes gubernamentales, cierre de comercios e información práctica para adaptarse al teletrabajo. A medida que los consumidores fueron adentrándose en la nueva situación y conociendo las necesidades básicas, fue surgiendo el interés por medidas domésticas, tal y como explica Google Insights:

Reinventar los espacios y las tareas domésticas.

Ocio en casa a buen precio.

Entretenimiento e ideas para pasar el tiempo en YouTube.

Maneras sostenibles de obtener y cultivar alimentos.

Mantener la productividad y aprender cosas nuevas.

Mantener las conexiones sociales y recrear comunidades online.

Mejorar el uso de tecnología.

En las últimas semanas han crecido las búsquedas provocadas por la incertidumbre y la crisis. Especialmente las ayudas económicas y la formación continua.

Qué medidas recomiendan a los comercios

Google puede analizar el pasado y el presente. No tiene una bola de cristal pero sí estudia tendencias que pueden sugerir hacia dónde se encamina el futuro.

Por ejemplo, han crecido radicalmente las búsquedas sobre formas de pago online. Para muchos tipos de compras y pagos que hacíamos de manera presencial, nos hemos visto obligados a hacerlas de manera digital. Y este hecho va a dar un vuelco hacia el digital.

El proceso de transformación digital de las empresas era irreversible. Todo se estaba digitalizando, pero la pandemia ha acelerado el proceso. "Nosotros estamos a disposición de las empresas, de los comercios. Les acompañamos en el proceso de digitalización para que el impacto no sea duro y empiecen a vender productos y servicios en digital y ayudarles a entender los cambios de las necesidades de los consumidores", comenta Dani Jurado.

Desde Google Insights aportan una serie de recomendaciones sobre cómo pueden ayudar las empresas, los comercios y las marcas a los ciudadanos y consumidores. Por ejemplo, se centran en estar a disposición de los clientes a medida que cambian sus necesidades. Proporcionar a los consumidores información actualizada, detallada y creíble sobre las operaciones de la empresa. Actualizar periódicamente las comunicaciones para mantener a los clientes informados. Y en esa misma línea, recomienda flexibilidad en la medida de lo posible, ayudando a los consumidores con las cancelaciones, los reembolsos y el servicio de atención al cliente.

Dani Jurado explica que no todo va a ser exclusivamente digital. No olvidemos que somos seres sociales, necesitamos el contacto físico. Y tampoco olvidemos que hay grupos de población que no tienen acceso a la tecnología o capacidad para usarla. "Pero el digital se relaciona con lo físico. Trabajamos para que la tecnología ayude a mejorar los procesos también offline".