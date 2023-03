Qué hacer en Sevilla este fin de semana | Agenda del 30 de marzo al 2 de abril

La exposición Into the Pop, del autor nazareno Rafa López, que podrá verse hasta el próximo 12 de abril en la galería Espacio EXZéntrico (C/ Virgen de la Victoria, 12) confirma la apuesta de esta galería por los jóvenes talentos locales así como por las obras en las que dominan los colores vivos, la alegría de vivir y la cultura de la calle. En este caso concreto acogiendo los últimos trabajos de un artista que curiosamente ha tenido más reconocimiento internacional que local y al que la fundadora de EXZéntrico quiere hacer también “profeta en su tierra”, con una obra que presenta fuertes influencias del mundo del comic y del grafiti, influencias que lo aproximan a la estética del arte urbano, pero que conviven con el culto y la admiración reverencial que siente el autor hacia grandes clásicos como Miguel Ángel, “el pintor que lo abarcó todo”, y autores españoles como Velázquez, Goya, Picasso, Barceló o Saura.

De hecho, el caso de Rafa López es curioso, porque, a pesar de lo que pudiera parecer, no es un autor que proceda del arte urbano y que desde él llega al mundo de la academia y las galerías, sino que inversamente es un autor que, desde de la facultad de Bellas Artes, aterriza en el arte urbano, después de incorporarle todas sus referencias clásicas, en particular las de arte español.

Con su obra, las paredes de EXZéntrico se convierten más que nunca en un muro urbano abierto a la contemplación de todos los viandantes, un reclamo que puede ser de especial interés para las generaciones más jóvenes.

La muestra de Rafa López reivindica el talento de nuestros creadores locales. “Como ocurre en el caso de este autor, con una imponente trayectoria en sus solo diez años de carrera, que incluye numerosos premios, más de una treintena de exposiciones individuales y más de cien exposiciones colectivas en salas y galerías, la mayoría internacionales”, explica Inma Puchal, fundadora y alma máter de EXZéntrico.

'Predicar desde la oración'

Hasta el domingo 9 de abril estará abierta al público la exposición temporal Ex Oratione Praedicare en el Convento de Madre de Dios. Es una muestra organizada coincidiendo con el 550 aniversario de la fundación del convento y después de ocho años del cierre de la iglesia por obras de restauración. Exhibe obras propias y de otros conventos de la orden dominica.

Hasta el 9 de abril

Música clásica: La ROSS da paso a la Semana Santa

El jueves 30 y el viernes 31 de marzo, a las 20:00, será la séptima cita en el Teatro de la Maestranza de Sevilla del ciclo Gran Sinfónico de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). La orquesta estará dirigida por el francés Marc Soustrot, director artístico y musical de la formación hispalense, y contará con Viktoria Mullova como violín solista.

Música celestial para el Domingo de Ramos

El domingo, a las 11:00, se ha programado el concierto La Pasión según San Mateo en el Teatro de la Maestranza. Lionel Meunier dirigirá a la agrupación vocal de Bélgica Vox Luminis y a la Orquesta Barroca de Friburgo (Freiburger Barockorchester) de Alemania que interpretarán la conocida composición “La Pasión según San Mateo, BWV 244” de Johann Sebastian Bach (1685 - 1750). El recital ha sido organizado en colaboración con el Festival de Música Antigua de Sevilla FeMÀS 2023.

Conciertos en Sevilla

Concierto de Jakub Józef Orlinski

El sábado se celebrará un concierto de Jakub Józef Orlinski con el grupo Il Giardino d’Amore en el Teatro de la Maestranza. La agrupación barroca y el joven contratenor polaco interpretarán un programa con obras de los compositores Antonio Vivaldi y Georg Friedrich Händel. El recital es parte del Festival de Música Antigua de Sevilla FeMÀS 2023.

1 de abril a las 20:00

Toda una vida con Maldita Nerea

No todo es Semana Santa en Sevilla. Este sábado 1 de abril, a las 21:00, habrá un concierto de la banda Maldita Nerea en la Sala Custom de Sevilla. El grupo liderado por Jorge Ruiz Flores interpretará en esta gira canciones de toda su carrera y del nuevo disco, entre las que se encuentra su último single La increíble historia entre tú y yo.

A las 21:00

Teatro en Sevilla

Son días para 'Las bingueras'

El jueves 30 y el viernes 31 de marzo habrá representaciones del espectáculo teatral Las bingueras en el Teatro Lope de Vega. Esta comedia escrita por Ana López Segovia se ha inspirado en la obra Las Bacantes del autor griego clásico Eurípides. El reparto lo integran Ana López Segovia, Alejandra López, Mer Lozano, Rocío Segovia, José Troncoso (responsable también de la dirección) y Fernando Cueto.

A las 21:00

Una obra que es 'Éxito asegurado'

Hasta el 16 de abril se subirá al escenario de la Sala Cero la obra de teatro Éxito asegurado. Es una comedia protagonizada por el tándem de intérpretes formado por Víctor Carretero y Práxedes Nieto, autores también del texto de la misma. Están dirigidos, como es habitual en sus montajes, por Fernando Fabiani, que comparte la autoría de la obra junto a ellos.