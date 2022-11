Qué hacer en Sevilla este fin de semana | Agenda del 10 al 13 de noviembre

Mujeres que narran, que cuentan y se unen para contar historias.

Las palabras mantienen vivo nuestro legado, la tradición recoge leyendas generación tras generación. Sur de Leyendas da luz a esos cuentos que se transmiten de boca en boca. Desde Huelva hasta Jaén, las raíces de nuestro legado abren las puertas a la magia. Sur de Leyendas son cuentos de mujeres que narran al pie de la hoguera, entre las cenizas de las historias de ayer y las ascuas de los relatos de hoy.

Recopilamos esta y otras propuestas para disfrutar en Sevilla de una completa agenda de actos de primer nivel que incluyen exposiciones, teatro y buena música desde el jueves 13 de noviembre en adelante.

Estrenada el 15 de julio en el Corral de Comedias de Triana, Sur de Leyendas (20:00) es una oda al recuerdo de las mujeres narrantes y las raíces andaluzas a través de sus leyendas populares. En esta comedia, 5 intérpretes darán vida a cuentos de diversas provincias andaluzas.

El elenco está formado por los actores y profesores de Viento Sur Edu Bulnes, Fernando Moreno, Nina Martínez, Lola Hernández y Maite Lozano. El espectáculo está dirigido por Rocío Cuadrelli, y cuenta con textos de la propia Rocío, así como de Nani Muñoz, Tony della Casa y Tomás Afán.

Viento Sur Teatro une la pasión y profesión, dos conceptos en un proyecto cultural que tiene su epicentro en el teatro concebido como instrumento de comunicación y encuentro, manifestación artística y forma de agregación social.

Este proyecto desarrolla un criterio integral sobre el hecho teatral, Formación, Pedagogía, Experimentación, Producción y Presentación de los resultados y procesos creativos.

La sala de ensayos, el taller de escenografía y vestuario, el escenario equipado con luz y sonido están a disposición tanto para la escuela y los talleres que se producen, como para la compañía para sus producciones, reuniendo en un mismo espacio todos los elementos necesarios para el desarrollo artístico al máximo nivel.

Ópera: Roberto Devereux en el Maestranza

Hasta el sábado 12 de noviembre habrá tres funciones de la ópera Roberto Devereux en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Gaetano Donizetti es el compositor de esta ópera en tres actos, con libreto en italiano de Salvatore Cammarano, que fue estrenada el 29 de octubre de 1837 en el Teatro San Carlo de Nápoles.

A las 20:00

Teatro en Sevilla

De comedia con 'Los farsantes'

El viernes 11 y el sábado 12 de noviembre la sala A del Teatro Central de Sevilla acogerá la representación de la obra de teatro Los farsantes. Esta comedia ha sido escrita y dirigida por Pablo Remón (Premio Nacional de Dramaturgia). Cuenta con las actuaciones de los intérpretes Marina Salas, Nuria Mencía, Francesco Carril y Javier Cámara.

A las 21:00

'El viaje' de ficción de toda una vida

El viaje estará en Sala Cero Teatro los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre (jueves y viernes a las 20:30. y sábado y domingo a las 19:30.). Esta propuesta nace en un momento de crisis. Se trata de un relato de Antonio Hernández Centeno, de ficción autobiográfica, que nos cuenta la historia del devenir de sus días, su vida.

A las 20:30 y 19:30

La provincia regala teatro a su gente

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte llevará esta semana teatro para jóvenes y adultos a las poblaciones de Utrera, Pilas, Alcalá de Guadaíra, Tomares y Cantillana. De esta forma, la obra didáctica Camino a la escuela, de la compañía Campi qui Pugui Producciones se podrá ver en el Teatro Municipal de Utrera y en la Casa de la Cultura de Pilas hoy a las 10:00.

10 de noviembre en el Teatro Municipal de Utrera

Exposiciones

Una reflexión sobre los límites del retrato

La Fundación Caja Rural del Sur ha inaugurado, en el Centro Cultural ‘José Luis García Palacios’, la exposición Retratos al límite de los pintores Luis Celorio y Ángel Corral. La exposición implica una reflexión sobre los límites del retrato al incluir obras con retratos pero además con otras que no lo son propiamente, pero su precisión descriptiva los hace semejantes. Abierta hasta el 30 de noviembre, tiene un horario de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00, en la sede de la entidad.

C/ Murillo,2, Sevilla

Danza

Mecano, fuente de inspiración

El fin de semana del viernes 11 y el sábado 12 de noviembre habrá representaciones del montaje de danza One night at the golden bar en la sala B del Teatro Central de Sevilla. Se trata de una propuesta que combina performance y danza creada por Alberto Cortés, autor de la dramaturgia, textos, concepto e intérprete en solitario de la pieza. Inspirada en la canción La fuerza del destino.

11 y 12 de noviembre a las 19:30

Musical

Libertar en 'La jaula de las locas'

Del jueves 10 al domingo 13 de noviembre se han programado representaciones de La jaula de las locas. El musical en el auditorio del Cartuja Center CITE de Sevilla. Serán un total de siete funciones de este musical cuyo título original es La cage aux folles, al igual que la obra de teatro escrita por Jean Poiret en la que se basa.