Qué hacer en Sevilla este fin de semana | Agenda del 22 al 25 de septiembre

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, (ROSS) inaugura la temporada de conciertos 2022-2023 este jueves, 22 de septiembre, con el primero de los programas que integran el ciclo 'Gran Sinfónico' en el que Trío VibrArt compuesto por Miguel Colom, Fernando Arias y el artista residente de la Sinfónica para la presente temporada 22/23, Juan Pérez Floristán, interpretarán el Triple Concierto de Beethoven y la Sinfonía nº1 de Mahler.

Recopilamos esta y otras propuestas para disfrutar en Sevilla de una completa agenda de actos de primer nivel que incluyen exposiciones, teatro y buena música desde el jueves 22 de septiembre en adelante.

Dirigida por el maestro Marc Soustrot, director titular y artístico de la Sinfónica, la ROSS propone un arranque de la temporada con un programa optimista y muy alegre, planteando toda una fiesta de bienvenida al público que tendrá la oportunidad de disfrutar de uno de los repertorios más luminosos del año.

A cargo de este primer concierto Gran Sinfónico estará el trío VibrArt, integrado por Miguel Colom (violín), Fernando Arias (violonchelo) y Juan Pérez Floristán (piano). Respecto al programa escogido, Pérez Floristán destaca “el carácter entretenido y juguetón del Triple Concierto de Beethoven que es posiblemente el experimento más divertido que hizo el compositor alemán. Una obra muy festiva para empezar la temporada con alegría”.

El programa, que abordará en su segunda parte la Sinfonía nº1 de Mahler, estará dedicado a la memoria del que fue director musical de la ROSS de 1997 al año 2000, el maestro Klaus Weise, fallecido el pasado 4 de septiembre a la edad de 86 años.

El Primer Gran Sinfónico tendrá lugar el jueves 22 y el viernes 23 de septiembre a las 20 horas en el Teatro de la Maestranza. La cita es la primera de la temporada de conciertos de la ROSS 2022-2023, que cuenta con una programación de 89 actuaciones entre sinfónicos, programas infantiles y familiares y representaciones líricas, que se extenderán desde septiembre hasta el mes de junio.

Música: La XXII Bienal de Flamenco sigue su curso

Hasta el sábado 1 de octubre se desarrollará en Sevilla la XXII edición de la Bienal de Flamenco. Este viernes, 23 de septiembre, le tocará el turno a: El Niño de Elche, Memorial (Teatro Lope de Vega, a las 20:00); Guitarra desnuda: Paco Jarana (Espacio Turina, a las 21:00); Estévez / Paños y Compañía, La confluencia (Teatro Central, a las 22:00); y Dani Llamas, A fuego (Teatro Alameda, a las 23:00). Toda la información sobre actuaciones y venta de entradas en la web oficial de la Bienal de Flamenco.

Conciertos en Sevilla

El rap de 50 Cent llega a la capital

Hoy jueves, 22 de septiembre, a las 22:00, actuará el rapero 50 Cent en la Plaza de España de la capital hispalense dentro de la programación del Icónica Sevilla Fest 2022. El cantante, compositor y actor estadounidense, nacido en Nueva York en el mes de julio del año 1975, alcanzó la fama mundial con la publicación en 2003 de su disco Get Rich or Die Tryin.

'Ara', a escena con su violín

Este sábado, 24 de septiembre, estará tocando en Sevilla el violinista Ara Malikian en el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes). Se trata de un concierto que forma parte de la gira mundial de presentación de su último disco de estudio titulado Ara con la que ya recaló en la capital hispalense el pasado mes de enero.

24 de septiembre a las 21:00

Lola Índigo baila al son de Sevilla

Lola Índigo llega en la noche de este viernes al Auditorio Center CITE de Sevilla. La cantante y bailarina granadina se encuentra inmersa en su gira nacional, en la cual está presentando las canciones de su segundo disco de estudio llamado La niña que publicó en el mes de julio del año 2021. Se espera que sea una de las noches más vibrantes.

23 de septiembre a las 22:00

Los 80' junto a Boy George

El viernes, 23 de septiembre, estará en concierto el grupo Boy George and Culture Club en la Plaza de España de Sevilla gracias al festival Icónica Sevilla Fest 2022. La banda británica se formó a principios de los años ochenta, década en la que tuvo sus mayores éxitos con canciones como Do You Really Want to Hurt Me y Karma Chameleon, y se separaron en el año 1986.

23 de septiembre a las 22:00

Teatro

'Bamos Vien' llega a La Fundición

Hasta el domingo 25 de septiembre estará representándose el montaje teatral Bamos Vien en la sala La Fundición. Esta comedia para público adulto ha sido producida, escrita, dirigida e interpretada por la Compañía Milagros, que está integrada por las actrices Sonia Astacio (interpreta el papel de Lina la Nenuco) y Carolina Montoya (Concha la Cacharel).

En La Fundición a las 20:00

Jornadas de diseño

La creatividad, un estilo de vida

Llega Sevilla Design Walk, unas jornadas de diseño que del 5 al 8 de octubre volverán a recorrer la Sevilla más creativa. Una vez más, Alejandro Rojas y Fátima González de LAB Sevilla y Manifiesto Taller respectivamente, se unen para poner en marcha esta tradicional iniciativa que promete profundizar en el mundo del diseño y la comunicación y por supuesto, divertir a aquellos apasionados de este mundo.