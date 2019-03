La importancia de lo digital en los restaurantes

La innovación tecnológica está en todos los aspectos de la vida, pero uno de los aspectos donde más ha cambiado el modo de relacionarse de empresas y clientes es en el mundo de la restauración. Para aclarar un poco estos cambios, Urban Explorer y Andalucía Open Future han organizado para el miércoles 13 a las 18:00 la segunda edición de Restaurante Digital, un evento para debatir sobre la innovación tecnológica aplicada a restaurantes. La cita será en El Cubo, una importante aceledora de empresas situada en la Isla de la Cartuja.

La irrupción de las nuevas tecnologías afecta a múltiples facetas de la restauración: gestión de cuentas, rentabilidad y modelos de negocios, gestión de personal, toma de decisiones o creación de experiencias atractivas para los clientes. Este encuentro es la continuación de la sesión celebrada el pasado mes de julio en el que se debatieron los diferentes sistemas de reparto de comida a domicilio.

"El objetivo de esta segunda edición es poner sobre la mesa los aspectos de la innovación, ciencia y tecnología aplicadas al mundo de la hostelería y restaurantes. En esta ocasión vamos a hablar de todo el proceso de adquisición de clientela, de toda la experiencia del cliente desde que localiza o encuentra un restaurante en redes sociales, el proceso de realizar una reserva a través de una aplicación o de un sistema automatizado, la experiencia propiamente dicha dentro del propio restaurante", explica Txema Martín, de Urban Explorers.

Lo que es patente es que las nuevas tecnologías cambian la experiencia del cliente en sala, así cómo las encuestas de satisfacción, reseñas y opiniones del cliente en las redes. Para analizar todos estos aspectos estarán en la mesa redonda los representantes de cuatro empresas punteras en este segmento.

La primera de ellas es Konversatio, que estará representada por Pierre Huby. Se trata de una start up de Sanlúcar de Barrameda que facilita el proceso de reserva en los restaurantes a través de comandos de voz con dispositivos del tipo Google Home, Alexa, Siri y demás. A través de la inteligencia artificial, interpreta las voces, etc. "No es algo de futuro sino real", comenta Txema Martín.

La otra empresa es CoverManager, que está asociada con Konversatio y es la herramienta que permite realizar la reserva directamente con los restaurantes. Su CEO y cofundador, José Antonio Pérez, hablará sobre cómo trabajan directamente con muchos restaurantes,varios con estrella Michelín. Se trata de una empresa sevillana que tiene una gran una gran experienciaOtro de los invitados es Román Alberca, CEO de Gourmedia, una agencia de marketing especializada en el sector gastronómico que cuenta con una importante red de clientes. También intervendrá Antonio Bort, chef ejecutivo del Grupo La Raza, que en los últimos años ha incorporado la tecnología y la innovación a sus servicios.