La irónica respuesta a un cartel de la Universidad de Sevilla que se ha viralizado

Desde los más pequeños estudiantes hasta los universitarios, casi siempre –menos cuando te mandan quince días a casa y vuelves dos años más tarde a las aulas- es motivo de celebración que una clase quede suspendida. Lo que no suele ser motivo de esta euforia colectiva es enterarte de ello cuando ya has llegado a tu centro de estudios.

Salir de la cama, vestirte, coger el autobús, la bici o el coche, para llegar a clase y que al llegar un cartel diga “Hoy 10/05/2022 no se impartirá la clase de electromagnetismo”, es un trauma difícil de superar. Menos mal que el tuitero @jxsemarii se lo ha tomado con humor.

Hoy en "modernidades de la US": avisar que no hay clase cuando llego a clase 🤡🤡🤡🤡🤡La próxima ponme un juglar en la puerta cantándome las noticias del día pic.twitter.com/wkh2gBZbs2 — ᴊᴏsᴇ ᴍᴀʀɪ ✨ (@jxsemarii) May 10, 2022

Su tuit ha alcanzado una gran popularidad en la red social del pájaro azul, contando con más de 17 mil me gusta, cerca de mil doscientos retweets y más de 200 tuits citados.

La Universidad de Sevilla cuenta con un sistema de notificaciones para estudiantes, pero parece ser que esta vez han recurrido a uno de los métodos más antiguos, y menos eficaces para los alumnos, como es un cartel en la puerta.

Las respuestas no se han hecho esperar y la comunidad de Twitter le ha puesto las pilas a la universidad y contar experiencias similares a las que contaba @jxsemarii.

El usuario @kiliansao comentaba en tono sarcástico, “Electromagnetismo y no saben enviar un correo electrónico?”

@tacchetti contaba a su vez una experiencia parecida a la vivida por el universitario, “Yo una vez me tuve que acercar a hacer un papeleo (no vivo ya en Sevilla) y según la web de la US que mirases, la secretaría estaba abierta o cerrada ese día. Puse queja y la contestación del rector fue que “bueno, en algunas si estaba correctamente indicado...”, acompañado por un icono bastante enfadado.

Por su parte @GanchitoH ha recordado sus “bellos recuerdos”, “Bellos recuerdos me traen de cuando a mi profesor de “regulación automática” le operaron de manera programada y no avisó a nadie. Ni siquiera a otros profesores del área. Perdimos más de un mes de clase que tuvimos que recuperar por las tardes. No remontamos”.

Algunos no solo han hablado de la Universidad de Sevilla, sino que la Universidad de Huelva y la Universidad de Málaga también han recibido su rapapolvo. @D_SlayerR decía “También pasa en la UHU xd”, mientras que @javigl26 comentaba de su respectiva universidad “Eso en la UMA está súper de moda, el Gmail es para qué?”

Lo comunidad de Twitter está con la mirada puesta en las Universidades y en sus formas de notificar faltas. Esperemos que para próxima no avisen a @jxsemarii mediante una paloma mensajera, o un juglar, como él mismo dice.