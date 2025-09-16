La lucha por la detección precoz de la adrenoleucodistrofia llega a la Carrera Nocturna del Guadalquivir

La historia de Juan, un niño sevillano de nueve años diagnosticado hace un año y medio con adrenoleucodistrofia (ALD) cerebral infantil, ha trascendido los límites de su entorno familiar para convertirse en un símbolo de lucha y esperanza. Más de 600 personas participarán en la Carrera Nocturna del Guadalquivir junto a su madre, bajo un objetivo común: dar visibilidad a esta enfermedad rara, impulsar su detección precoz y reclamar más inversión en investigación.

Vestidos con camisetas amarillas y el lema Juan ya no habla, pero su historia grita, familiares, amigos, compañeros de colegio y ciudadanos sensibilizados correrán no solo por Juan, sino por todos los niños y niñas que podrían tener una oportunidad si se detecta la enfermedad a tiempo.

La ALD es una enfermedad genética rara que afecta a uno de cada 17.000 recién nacidos varones y destruye progresivamente la mielina del sistema nervioso, lo que causa un deterioro neurológico rápido e irreversible. Su gravedad radica en el hecho de que, cuando se detecta después de la aparición de los síntomas, ya es demasiado tarde. Sin embargo, si se diagnostica en una fase precoz, existen tratamientos eficaces como el trasplante de médula ósea o la terapia génica, capaces de frenar la progresión de la enfermedad.

Pese a ello, España no incluye esta patología en el cribado neonatal nacional, más conocido como la “prueba del talón”. Solo Galicia la contempla actualmente, dejando al resto de comunidades autónomas al margen de una herramienta clave para salvar vidas o evitar discapacidades severas.

"Lo que queremos es que ningún niño más pierda la oportunidad que Juan no tuvo. El cribado neonatal puede marcar la diferencia entre una vida plena o una enfermedad devastadora", explican desde la iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Asociación Más Visibles y ELA España, entidades comprometidas con la visibilización de enfermedades raras.

Además de reivindicar la ampliación del cribado neonatal, la acción también quiere poner en valor el trabajo de los profesionales sanitarios que acompañan a estas familias, especialmente en el ámbito de los cuidados paliativos pediátricos, una atención integral que sigue siendo invisible para gran parte de la sociedad.

La Carrera Nocturna del Guadalquivir se convertirá, así, en algo más que una prueba deportiva: será un altavoz de esperanza, una llamada a la acción y un homenaje a la lucha silenciosa de cientos de familias que enfrentan lo impensable con entereza y amor.