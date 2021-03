Los mejores accesorios de Parfois para recibir la primavera

Parfois acaba de lanzar sus primeras propuestas para dar la bienvenida a la nueva estación. Bajo el lema Crazy About Scarves, la marca da el pistoletazo de salida para los complementos que más van a llevarse esta primavera. Todo ello acompañado por el tema Here comes the Sun, uno de los más representativos para todo lo que se viene.

Las nuevas propuestas se caracterizan por la sutileza y la ausencia de complicaciones como referentes, todo ello con el toque de color predominante en la nueva temporada.

El sol es uno de los principales protagonistas de esta nueva colección cuya principal inspiración llega de la mano de los años 90, con propuestas deportivas y un estilo casual muy semejante al que solía usar Lady Di. Pero no queda ahí la inspiración, la frescura de los 60 con el regreso de prendas como los jeans también marcan los nuevos productos de Parfois.

Motivos geométricos y abstractos

La firma ofrece una gran variedad de diseños en su nueva colección, pero la línea que más destaca es la compuesta por los diseños geométricos entrelazados con los motivos abstractos, florales o tropicales.Una de las piezas claves de la temporada son las bufandas llevadas de todas las formas que nos imaginemos, desde usadas como bandanas hasta como al cuello para transformar y, junto a gafas y sombreros, dotar de frescura a cualquier look. Los colores estrellas de esta primavera son el azul y el amarillo cuya combinación será uno de los imprescindibles durante toda la estación. Otros colores de tendencia que propone la marca son los colores típicos de esta época del año, como el naranja y el verde.

En cuanto a la sección de joyería, Parfois ha reinterpretado las mejores piezas de look bohemio dotándolas de un aire más actual. Cadenas, medallones, colgantes...se combinan en una fusión completa junto a looks más deportivos que incluyen sudaderas o zapatillas en tonos más pastel, bajo el estilo chic & sport.