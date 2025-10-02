Moda solidaria para concienciar por el cáncer de mama

La vergüenza no existe cuando el fin es bueno. Por eso, aunque algunas de las periodistas que fueron modelo por un día ayer en el Real Alcázar están más acostumbradas a mirar que a ser miradas, defendieron los diseños flamencos como auténticas tops. La ocasión merecía la pena. La lucha contra el cáncer de mama, sobre todo en un día donde la actualidad estaba marcada por el tema de los errores en los cribados, fue un motivo más que contundente para lanzarse a la pasarela. Ni el imponente escenario ni las más de 300 personas que acudieron como público hicieron que los nervios se quedaran en el backstage.

La recaudación, unos 15.000 euros, irá íntegra a la investigación del cáncer de mama. Esta es la cuarta edición del evento que organiza Maribel Fatou, la presidenta de la asociación y cabeza de esta bendita locura que ya lleva cuatro años siendo una cita solidaria imprescindible en el calendario social sevillano.

Los diseños fueron defendidos de manera muy profesional por más de una veintena de periodistas y profesionales de la moda, amenizados con la Banda del Sol, con su centenar de componentes, además de otros artistas solidarios.

La periodista de Canal Sur, Esther Menacho / Juan Carlos Muñoz

El desfile contó con las propuestas de firmas como Notelodigo, Yolanda y Maricruz & Montecarlo, con la música y voz de Elisabeth Serrano y José Galán, además de Charo Meléndez y Lyonell.

Durante el acto también se entregaron los premios de la asociación. El galardón institucional fue para Ana Jáuregui, por su aportación solidaria al patrimonio de los Reales Alcázares. En el ámbito médico, ha sido reconocida la doctora María Valero, oncóloga especializada en cáncer de mama, por su compromiso profesional y humano. En el área de comunicación, el premio ha recaído en el periodista Jesús Vigorras, por su constante labor de visibilización del cáncer de mama en medios y su sensibilidad hacia esta realidad.

Por su parte, la empresa Martín Casillas fue distinguida como empresa solidaria, en un reconocimiento que será entregado por Carmen Martín Jiménez durante el evento.

El cartel de esta IV edición es obra de Manuel Mena Bravo, artista sevillano licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.